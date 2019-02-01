Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла матч 1/4 фіналу на турнірі категорії International в Хуахіні.

У поєдинку за вихід в півфінал українка у двох сетах обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу з Іспанії.

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Нагадаємо, в середині жовтня минулого року Даяна обіграла іспанку у двох сетах на турнірі в Люксембурзі.

Thailand Open - International

Хуахін, Таїланд

1/4 фіналу

Призовий фонд $250,000

Даяна Ястремська - Гарбінє Мугуруса - 7:6, 6:1

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Джерело - Чемпіон.