Україна - Росія: онлайн-трансляція втішного фіналу Євро-2019

Поєдинок між збірними України та Росії відбудеться в рамках фіналу чотирьох, який цими днями проходить в Португалії.

Крім України, Росії та Португалії в турнірі бере участь також збірна Іспанії. Всі команди вийшли у фінальний раунд, перемігши у своїх групах кваліфікації.

У півфіналах, яких відбулися в п'ятницю, 15 лютого, сильнішими виявилися збірні з Піренеїв. Португалія обіграла Україну з рахунком 5:1, а Іспанія теж забила Росії п'ять м'ячів і при цьому не пропускала.

Сьогоднішній матч між Україною та Росією відбудеться о 18:00 за київським часом, а фінал Іспанія - Португалія розпочнеться о 20:30.

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Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі

Джерело - Чемпіон.