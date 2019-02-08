Ястремська стала проривом місяця WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла голосування на сайті Жіночої тенісної асоціації в рубриці січневого "прориву місяця".

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

У січні українка випередила американок Даніель Коллінз і Аманду Анісімову, а також австралійку Ешлі Барті.

У WTA відзначили успіхи Ястремської на переможному турнірі в Хуахіні, перемоги над Стосур і Суарес-Наварро на Australian Open, а також вихід у чвертьфінал турніру в Хобарті.

Успішний виступ в січні дозволило 18-річній спортсменці вийти на історичне для себе 34-е місце в рейтингу WTA.

Джерело - WTA.