Ястремська стала проривом місяця WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла голосування на сайті Жіночої тенісної асоціації в рубриці січневого "прориву місяця".
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
У січні українка випередила американок Даніель Коллінз і Аманду Анісімову, а також австралійку Ешлі Барті.
У WTA відзначили успіхи Ястремської на переможному турнірі в Хуахіні, перемоги над Стосур і Суарес-Наварро на Australian Open, а також вихід у чвертьфінал турніру в Хобарті.
Успішний виступ в січні дозволило 18-річній спортсменці вийти на історичне для себе 34-е місце в рейтингу WTA.
Джерело - WTA.