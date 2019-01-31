Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція

Українець Сергій Стаховський зіграє у парному чвертьфіналі на турнірі у Франції. Разом з Мендесом-Масейрасом вони протистоятимуть польському тандему Хуберт Хуркач і Шимон Вальков.

Суперники не зустрічалися жодного разу.

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Матч Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний час початку о 18:00 за київським часом.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку гри.

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Нагадаємо, Стаховський у непростому матчі пробився до 1/8 фіналу.

Джерело - Чемпіон.