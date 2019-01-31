Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція

Перша ракетка України Сергій Стаховський зіграє у 1/8 фіналу на турнірі у Франції. Суперником українця стане німець Тобіас Камке.

Суперники зустрічалися чотири рази і поки статистика зустрічей на боці німця - 3:1.

Актуально: Мендес-Масейрас/Стаховський — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція

Матч Стаховський - Камке можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний час початку о 13:30 за київським часом

Також: Перший матч на Кубку Федерацій Україна зіграє проти Швеції

Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку гри.

Читайте також: Ястремська зіграє за збірну України в Кубку Федерації

Нагадаємо, Стаховський у непростому матчі пробився до 1/8 фіналу.

Джерело - Чемпіон.