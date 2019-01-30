Перший матч на Кубку Федерацій Україна зіграє проти Швеції

6-9 лютого 2019 року відбудуться поєдинки Кубку Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони.

У перший ігровий день, 6 лютого, українська збірна буде протистояти суперницям зі Швеції.

У четвер, 7 лютого, наші дівчата зіграють проти збірної Болгарії, а в п'ятницю, 8 лютого, - з тенісистками з Естонії.

Початок всіх матчів о 11:00.

За збірну України в цих поєдинках зіграють: Леся Цуренкo, Дaяна Ястремська, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк і Надія Кіченок.

Та команда, яка займе перше місце в групі В, 9 лютого проведе матч проти збірної, яка очолила групу А (Польща, Росія, Данія).

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Нагадаємо, Світоліна заявила, пропустить участь у Кубкові федерації не через гроші.

Джерело - БТУ.