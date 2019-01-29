Ястремська зіграє за збірну України в Кубку Федерації

Даяна Ястремська ж буде захищати честь України в матчах Першої групи Євро-Африканської зони, які пройдуть з 6 по 9 лютому в Зеленій Гурі (Польща).

Про це повідомляє офіційний сайт ФТУ.

Представники ФТУ і батько тенісистки Олександр провели додаткові переговори та досягли домовленості з приводу виступу Ястремської в Польщі.

"Будь-які непорозуміння усунені, Ястремська висловила щире бажання взяти участь в матчі і докласти всіх зусиль, щоб національна команда здобула перемогу в Зеленій Гурі", - йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світоліна і Ястремська не зіграють за збірну.

Також, Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс.