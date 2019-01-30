Стаховський здобув важку перемогу на турнірі у Франції

Сергій Стаховський вийшов до третього кола французького "челленджера". Українець у трьох сетах переграв Лукаса Мілдера.

Гравці провели на корті понад 2,5 години та за весь матч оформили по два брейка.

За путівку до чвертьфіналу наш тенісист посперечається з німцем Тобіасом Камке (ATP 218). Раніше суперники зустрічалися на корті 4 рази. Стаховський здобув перемогу тільки в їх першому очному матчі 2009 року.

Open Quimper Bretagne Occidentale - ATP Challenger Tour

Кемпер, Франція

Хард, Друге коло

Призовий фонд € 46,600

30 січня

Сергій Стаховський - Лукас Мідлер 6-7 (3), 7-6 (2), 7-6 (4)

Нагадаємо, Стаховський програв місце у фіналі кваліфікації Australian Open.

Також, Стаховський підтримав Маррея, який завершує кар'єру.

Джерело - Чемпіон.