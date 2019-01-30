Батько Ястремської: Даяна готова відіграти два матчі на Кубку федерації

Тато Даяни Ястремської Олександр розповів, чому його дочка могла пропустити Кубок Федерації.

Про це він розповів у інтерв'ю сайту Великий теніс України.

"Я шокований від заяви ФТУ. Хочу донести деякі відомості, які, можливо, відкриють очі всім, особливо тим, хто залишав чудові коментарі з приводу Батьківщини і патріотизму. Ви десь абсолютно праві, за Батьківщину треба виступати - це факт. Але шлях до цих виступів лежить через нашу непрофесійну федерацію, віце-президентом якої є Євген Зукін, який і зробив цю заяву.

Актуально: Ястремська - Пен: пряма онлайн-трансляція

Ми дійсно підтвердили участь у Кубку Федерації до Нового року. Наше рішення базувалося на тому, що ми знали: за збірну гратиме Еліна Світоліна, створять потужну команду, яка може вийти до Світової групи. На це рішення також вплинула ситуація щодо виступу на Олімпіаді, оскільки кожен гравець, який виступає за збірну, має вхід на Олімпіаду згідно з рейтингом WTA. Обговоривши всі умови і підтвердивши нашу участь, ми успішно поїхали до Австралії, де брали участь у трьох турнірах", —

За словами тата Даяни Ястремської, після матчу з Сереною Вільямс стався нещасний випадок з мамою спортсменки, в якої в руках зірвалася пляшка з шампанським. Її прооперували та намагаються зараз врятувати зір.

"Тепер на кону стояла участь Даяни в наступних турнірах: це Хуа Хін, американська серія, оскільки Марина її ментальний тренер. На її місце заступив я. Даяна хотіла знятися з цих турнірів і бути поруч з мамою. Але 21 числа, коли Марина більш-менш прийшла до тями, вона взяла Даяну за руку і сказала: Даяночка, в нашому житті відбуваються різні страшні речі, але ти повинна летіти грати Хуа Хін і Кубок Федерації. Ми залишили за собою право зіграти два матчі за збірну України. Я досі не поміняв Даяні квитки. Вона б вирушила відразу ж після завершення турніру в Хуа Хіні.

Читайте також: Козлова — Томлянович: пряма онлайн-трансляція

5 лютого нашій мамі робитимуть чергову планову операцію. Попри це, Даяна готова вилетіти і зіграти за свою країну два матчі. Більше вона фізично і психологічно не зможе витримати. Однак ми отримали відповідь від Ольги Савчук: Скільки скажуть, стільки і зіграє. Ніхто і ніколи не буде нам вказувати, нас можуть тільки попросити. Ми готові боротися за Україну і ми готові поїхати на цей Кубок Федерації, чесно відіграти свої два матчі, за які ми домовлялися. Але ми хочемо, щоб це було чесно. Ніколи в нашій історії не було підтримки з боку федерації. Поки що навколо нас тільки бруд і болото", - сказав Ястремський.

Нагадаємо, Ястремська все ж зіграє на Кубку Федерації. Віце-президент ФТУ заявив, що Ястремська зіграє стільки матчів, скільки потрібно.

Джерело - ВТУ.