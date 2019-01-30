Зукін: Ястремська гратиме стільки - скільки необхідно для загальної перемоги

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін заявив, що Даяна Ястремська може взяти участь у всіх матчах Кубка Федерації.

Про це повідомляє Спортарена.

"Даяна Ястремська зіграє в матчах у Польщі. І гратиме стільки - скільки буде необхідно для команди і загальної перемоги. Федерація ніколи не розглядає домовленості з гравцями за кількістю матчів, тому що тільки капітан приймає рішення, хто скільки буде грати - з тієї ситуації, яка складається на змаганнях.

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Такі домовленості зруйнують команду як єдиний організм, який повинен боротися за перемогу. Якщо футболіст приїде в збірну і скаже, що я граю тільки один тайм - таке просто неможливо", - сказав Зукін.

Нагадаємо, раніше ФТУ домовилися про участь Даяни Ястремської у матчі бірної України.

Джерело - Спортарена.