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Ястремська знищила суперницю на турнірі в Таїланді

Сьогодні 13:08 910 0
Ястремська знищила суперницю на турнірі в Таїланді

Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала на турнірі в Таїланді.

У першому колі українка протистояла представниці Нідерландів Рус Аранча.

Матч тривав 54 хвилини. Ястремська впевнено здолала суперницю, віддавши лише три гейми — 6:0, 6:3.

У другому колі Даяна зіграє з переможницею пари Шуай Пен — Хлое Паке.

  Актуально: Ястремська вперше в кар'єрі потрапила у ТОП-50 світового рейтингу

Thailand Open - International

Хуахін, Таїланд

Хард, одиночний розряд

Призоий фонд — $250,000

Перше коло

Даяна Ястремська — Аранча Рус 6:0, 6:3

Нагадаємо, у другому колі цього турніру зіграє й інша українка - Катерина Козлова.

Джерело - Чемпіон.

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