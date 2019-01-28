Ястремська знищила суперницю на турнірі в Таїланді

Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала на турнірі в Таїланді.
У першому колі українка протистояла представниці Нідерландів Рус Аранча.
Матч тривав 54 хвилини. Ястремська впевнено здолала суперницю, віддавши лише три гейми — 6:0, 6:3.
У другому колі Даяна зіграє з переможницею пари Шуай Пен — Хлое Паке.
Актуально: Ястремська вперше в кар'єрі потрапила у ТОП-50 світового рейтингу
Thailand Open - International
Хуахін, Таїланд
Хард, одиночний розряд
Призоий фонд — $250,000
Перше коло
Даяна Ястремська — Аранча Рус 6:0, 6:3
Нагадаємо, у другому колі цього турніру зіграє й інша українка - Катерина Козлова.
Джерело - Чемпіон.