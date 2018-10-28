Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Еліна Світоліна здолала у фінальному матчі Слоан Стівенс та виграла Підсумковий турнір WTA.

Світоліна невдало розпочала фінальний матч у Сінгапурі та дозволила Стівенс одразу зробити брейк. Українка не змогла його відіграти та поступилася у першій партії 3:6.

Світоліна суттєво додала у другому сеті, взяла гейм на подачі суперниці та повела 3:1. Американка зробила зворотній брейк, але українка відповіла своїм та довела партію до перемоги 6:2.

Світоліна блискуче розпочала вирішальний сет та вийшла вперед у рахунку - 3:0. Українка й надалі контролювала ситуацію на корті та довела матч до перемоги - 6:2.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

28 жовтня

Слоан Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 2:6, 2:6.

Нагадаємо, у півфіналі Світоліна перемогла нідерландку Кікі Бертенс.

Водночас, Слоан Стівенс вийшла до фіналу, завдяки перемозі над чешкою Кароліною Плішковою.

Джерело - Чемпіон.