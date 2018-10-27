Визначилася суперниця Світоліної у WTA Finals

Українка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA зустрінеться з американкою Слоан Стівенс.
У півфіналі Стівенс перемогла чешку Кароліну Плішкову, незважаючи на програний з рахункомм 0:6 перший сет.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
1/2 фіналу
Слоан Стівенс (США) - Кароліна Плішкова (Чехія) 0:6, 6:4, 6:1
Нагадаємо, Світоліна у 1/2 фіналу у трьох сетах перемогла Кікі Бертенс з Нідерландів.
Раніше, Світоліна переграла Плішкову на груповому раунді Підсумкового турніру.
Джерело - Чемпіон.