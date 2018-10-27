Визначилася суперниця Світоліної у WTA Finals

Українка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA зустрінеться з американкою Слоан Стівенс.

У півфіналі Стівенс перемогла чешку Кароліну Плішкову, незважаючи на програний з рахункомм 0:6 перший сет.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

1/2 фіналу

Слоан Стівенс (США) - Кароліна Плішкова (Чехія) 0:6, 6:4, 6:1

Нагадаємо, Світоліна у 1/2 фіналу у трьох сетах перемогла Кікі Бертенс з Нідерландів.

Раніше, Світоліна переграла Плішкову на груповому раунді Підсумкового турніру.

Джерело - Чемпіон.