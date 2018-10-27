Мій профіль

Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 13:50 1028
Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018
Сьогодні 15:05 8
Світоліна здолала Бертенс на шляху до історичного фіналу. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 284
Світоліна: Із Бертенс була важка битва
Сьогодні 14:39 459
Стівенс - Плішкова: пряма трансляція півфіналу WTA Finals
Сьогодні 14:24 312
Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals
Сьогодні 13:28 3593
Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду
Сьогодні 08:28 710
Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс
Сьогодні 08:04 801
Світоліна - Бертенс: букмекери визначили фаворита
Сьогодні 07:50 1361
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 22:58 1280
Навколо спорту
Блоги
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 16:37 427 3
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 15:22 975
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
22.10.2018 14:37 1696
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 5418
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1428
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:05 Футбол Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018 8
15:00 Блог Лененди Ель Класіко: Рауль. ВІДЕО 50
14:54 Теніс Світоліна здолала Бертенс на шляху до історичного фіналу. ВІДЕО 284
14:39 Теніс Світоліна: Із Бертенс була важка битва 459
14:24 Теніс Стівенс - Плішкова: пряма трансляція півфіналу WTA Finals 312
13:50 Теніс Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA 1028
13:35 Футбол Десна - Маріуполь: стартові склади команд 257
13:28 Теніс Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals 3593
13:24 Футбол Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч з Леванте 234
13:03 Футбол Стало відомо, коли Роналду повернеться до збірної Португалії 368
12:33 Футбол Голкіпер Реалу погрожує газеті судом 309
12:18 Футбол Марсело: Під час Ель Класіко зупиняється весь світ 241
11:55 Бокс Арум: Ломаченко набагато кращий за Мейвезера. ВІДЕО 1323
11:42 Боротьба Ткач: Бронза чемпіонату світу це крок до олімпійської мрії. ВІДЕО 224
11:30 Блог Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО 418
11:15 Футбол Зоря - Олександрія: де дивитися центральний матч 13 туру УПЛ 392
10:57 Футбол Грозний: Один гравець Шахтаря коштує, як увесь бюджет Арсеналу 316
10:45 Футбол Арсенал - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 283
10:29 Футбол Олімпік підписав екс-форварда збірної України 872
10:15 Футбол Копа Америка відбуватиметься у один рік з Євро 269
09:58 Футбол Маліновський мав пропозицію з Іспанії 681
09:44 Бокс Дерев’янченко та Джейкобс зійшлися в дуелі поглядів. ВІДЕО 382
09:31 Футбол Десна - Маріуполь: де дивитися матч УПЛ 297
09:16 Футбол Гармаш повторив досягнення Шевченка 539
08:28 Футбол Ель Класіко, Манчестер у гостях в Евертона: топ-матчі вікенду 710

Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 13:50 1028 0
Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Українка Еліна Світоліна перемогла нідерландку Кікі Бертенс у драматичному півфіналі Підсумкового турніру WTA. 

У першому сеті на корті точилася рівна боротьба, але у кінцівці краще виглядала Світоліна. Українка не реалізувала сет-бол за рахунку 5:4, проте, зуміла дотиснути суперницю та взяти партію з рахунком 7:5. 

У другому сеті у Світоліної не пішла гра на подачі Бертенс, яка весь час вела у рахунку та заробила три сет-боли. Українка їх героїчно відіграла та зрівняла рахунок - 5:5. 

Доля партії вирішувалася на тай-брейку, у якому сильнішою виявилася Бертенс - 7:6 (7:5). 

У вирішальному сеті Світоліна одразу зробила брейк, але потім дозволила суперниці вирівняти становище. Втім, у вирішальному відрізку півфіналу краще виглядала українка, яка довела надскладний сет та матч до перемоги - 6:4. 

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Кікі Бертенс (Нідерланди) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Нагадаємо, у заключному матчі групового раунду Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії

Світоліна виграла усі три матчі у Білій групі та вийшла до півфіналу з першого місця у групі.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()