Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Українка Еліна Світоліна перемогла нідерландку Кікі Бертенс у драматичному півфіналі Підсумкового турніру WTA.

У першому сеті на корті точилася рівна боротьба, але у кінцівці краще виглядала Світоліна. Українка не реалізувала сет-бол за рахунку 5:4, проте, зуміла дотиснути суперницю та взяти партію з рахунком 7:5.

У другому сеті у Світоліної не пішла гра на подачі Бертенс, яка весь час вела у рахунку та заробила три сет-боли. Українка їх героїчно відіграла та зрівняла рахунок - 5:5.

Доля партії вирішувалася на тай-брейку, у якому сильнішою виявилася Бертенс - 7:6 (7:5).

У вирішальному сеті Світоліна одразу зробила брейк, але потім дозволила суперниці вирівняти становище. Втім, у вирішальному відрізку півфіналу краще виглядала українка, яка довела надскладний сет та матч до перемоги - 6:4.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Кікі Бертенс (Нідерланди) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Нагадаємо, у заключному матчі групового раунду Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії.

Світоліна виграла усі три матчі у Білій групі та вийшла до півфіналу з першого місця у групі.

Джерело - Чемпіон.