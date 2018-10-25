Квітова — Плішкова: пряма онлайн-трансляція

У Білій групі підсумкового турніру WTA розпочинається змагальний день.
У першому матчі третього туру Петра Квітова зіграє з Кароліною Плішковою.
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Початок гри об 11:00 за Києвом.
До вашої уваги пряма трансляція гри.
Нагадаємо, раніше на турнірі Світоліна перемогла Квітову та Плішкову.
Також сьогодні, 25 жовтня, зіграє свій матч Світоліна з Возняцкі.
Матч можна переглянути в режимі реального часу на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.