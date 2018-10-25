Возняцкі — Світоліна: статистика на боці українки

У Білій групі підсумкового турніру WTA на кортах Сінгапуру зустрінуться третя ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії та сьома ракетка світу українка Еліна Світоліна.

Напередодні матчу Світоліна лідирує в групі, маючи два очки та різницю в сетах 4:1. Майбутня суперниця українки на звітному турнірі в першому матчі програла Кароліні Плішковій. А у попередньому турі здолала в трисетовому протистоянні Петру Квітову.

Щодо очних зустрічей, то спортсменки зустрічалися чотири рази. Статистика протистоянь на боці Світоліної, яка тричі перемагала тенісистку з Данії.

Останній поєдинок між Світоліною і Возняцкі відбувся рік тому теж у Сінгапурі. Тоді першу перемогу над Еліною святкувала Возняцкі.

Нагадаємо, переглянути матч можна у прямому ефірі на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.