Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі

Українка Еліна Світоліна перемогла чешку Кароліну Плішкову на підсумковому турнірі WTA.

Перший сет складався для Світоліної нелегко. Але українка показала характер та зуміла відіграти у Плішкової вісім брейк-пойнтів. Вони допомогли першій ракетці України виграти першу партію - 6:3.

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У другому сеті на корті домінувала Плішкова, якій вдалося зрівняти рахунок - 2:6.

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Світоліна знову перехопила ініціативу у вирішальній партії та розпочала її з двох брейків. Чешка до останньго чинила опір, але українка у підсумку перемогла 6:3.

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Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

Біла група

Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 6:3, 2:6, 6:3

Нагадаємо, у іншому матчі 2-го туру Білої групи Каролін Возняцкі перемогла Петру Квітову.

У стартовому матчі Підсумкового турніру Світоліна здолала Квітову.

Джерело - Чемпіон.