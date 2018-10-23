Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру

Еліні Світоліній у заключному матчі групового раунду Підсумкового турніру WTA необхідно уникнути поразки у двох сетах.

Про це повідомляє btu.org.ua.

За підсумками двох турів Світоліна очолює Білу групу. У заключному раунді групового етапу українка зустрінеться з Каролін Возняцкі з Данії.

Будь-який результат матчів третього туру, крім поразки у двох сетах від данки, за умови перемоги Кароліни Плішкова над Петрою Квітовою, забезпечить Світоліній путівку в півфінал.

Нагадаємо, у другому матчі Підсумкового турніру WTA Світоліна перемогла Плішкову.

Раніше, Світоліна стартувала на підсумковому турнірі з перемоги над Петрою Квітовою.

Джерело - btu.org.ua.