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Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру

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Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру

Еліні Світоліній у заключному матчі групового раунду Підсумкового турніру WTA необхідно уникнути поразки у двох сетах. 

Про це повідомляє btu.org.ua. 

За підсумками двох турів Світоліна очолює Білу групу. У заключному раунді групового етапу українка зустрінеться з Каролін Возняцкі з Данії. 

Будь-який результат матчів третього туру, крім поразки у двох сетах від данки, за умови перемоги Кароліни Плішкова над Петрою Квітовою, забезпечить Світоліній путівку в півфінал.

Нагадаємо, у другому матчі Підсумкового турніру WTA Світоліна перемогла Плішкову

Раніше, Світоліна стартувала на підсумковому турнірі з перемоги над Петрою Квітовою

Джерело - btu.org.ua.

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