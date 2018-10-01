Цуренко через травму покидає China Open. ВІДЕО

Друга ракетка України і єдина представниця нашої країни на China Open Леся Цуренко вибула зі змагань після другого кола.

Через травму нижньої частини спини українка вирішила відмовитися від продовження матчу в п'ятому геймі третього сету.

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Після трьох геймів, поступаючись з брейком, Цуренко скористалася допомогою лікарів. Після медичної паузи Леся зробила зворотний брейк, але вже на своїй подачі за рахунку 30-40 знялася з гри.

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Напередодні українка у двох сетах обіграла німкеню Андреа Петкович в першому колі China Open.

Раніше Еліна Світоліна покинула змагання у Пекіні.

Джерело - Чемпіон.