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Оновлений рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Сьогодні 12:25 394 0
Оновлений рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оприлюднили оновлений рейтинг WTA станом на 1 жовтня 2018 року.

Так, на одну позицію вгору піднялася Еліна Світоліна, яка закінчила виступи на Wuhan Open після стартового матчу. Натомість одну сходинку після програшу в Ухані втратила Леся Цуренко.

Нагадаємо, що на змаганнях у Пекіні, які почалися вихідними, Світоліна також завершила боротьбу на старті, а Цуренко пробилася до другого кола, де зіграє проти 10-ї сіяної Юлії Гьоргес.

Катерина Козлова завдяки виходу в півфінал у Ташкенті опинилася на 107-му місці (+12 сходинок). А торішня чемпіонка турніру Катерина Бондаренко, яка пропускає змагання, втратила відразу 50 рядків - 134-е місце. Для Бондаренко це найгірший результат в рейтингу з вересня 2017 року.

16-річна Марта Костюк поліпшила своє становище на одну позицію і оновила особистий рекорд в рейтингу — 122-е місце. Минулого тижня Костюк стартувала на турнірі в Ташкенті, де програла в першому раунді.

Джерело - Чемпіон.

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