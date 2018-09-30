Цуренко продовжить боротьбу на China Open

Друга ракетка України Леся Цуренко стала єдиною українкою, яка залишилася у розіграші China Open.

Наша співвітчизниця у матчі з Андреа Петкович здобула впевнену перемогу — 6:2, 7:6 (2)

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Українка двічі подала на виліт. А обидві спортсменки припустилися по три подвійні помилки.

У наступному колі наша співвітчизниця зустрінеться зі ще одною німкенею Юлією Гергес.

China Open - Premier Mandatory

Пекін, Китай

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $ 8,285,274

Леся Цуренко — Андреа Петкович 6:2, 7:6 (2)

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася у першому колі China Open.

А Даяна Ястремська теж не змогла пробитися до наступного раунду

Джерело - Чемпіон.