Цуренко продовжить боротьбу на China Open

Друга ракетка України Леся Цуренко стала єдиною українкою, яка залишилася у розіграші China Open.
Наша співвітчизниця у матчі з Андреа Петкович здобула впевнену перемогу — 6:2, 7:6 (2)
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Українка двічі подала на виліт. А обидві спортсменки припустилися по три подвійні помилки.
У наступному колі наша співвітчизниця зустрінеться зі ще одною німкенею Юлією Гергес.
China Open - Premier Mandatory
Пекін, Китай
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — $ 8,285,274
Леся Цуренко — Андреа Петкович 6:2, 7:6 (2)
Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася у першому колі China Open.
А Даяна Ястремська теж не змогла пробитися до наступного раунду
Джерело - Чемпіон.