Харлан на межі розлучення

Олімпійська чемпіонка Пекіна Ольга Харлан повідомила, що знаходиться на межі розлучення з чоловіком і давно його не бачила.

Про це розповіла спортсменка у програмі Світське життя.

"Ми з чоловіком давно не бачилися. Я не думаю, що він проти моєї підготовки до Олімпійських ігор. Ми поки не розлучилися. Але на межі.

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Те, що я продовжу займатися спортом — це наше спільне рішення. Але чоловік вирішив поїхати в іншу країну працювати, відстань дає своє. І не в кращу сторону", — розповіла спортсменка.

Нагадаємо, Харлан одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком із 2014 року.

Нещодавно вразила фотографіями з пляжу. А також вразила координацією у новому челенджі.

Джерело - Світське життя.