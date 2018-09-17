Козлова зіграє на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє на турнірі WTA International у Китаї.

У першому колі змагань наша співвітчизниця, яка посідає 123-тє місце у світовому рейтингу, зустрінеться з переможницею кваліфікації Лу Чжу Хоуцун. Суперниця українки 189 у рейтингу WTA.

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Минулого року Козлова вже грала на турнірі в Гуанчжоу і дійшла до чвертьфіналу. Там вона поступилася майбутній чемпіонці Чжан Шуай.

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Минулого року наша тенісистка вже перемагала представницю Китаю на шляху до титулу на турнірі WTA 125k Series в Даляні — 663 та 6:2.

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Матч українки та китаянки відбудеться 18 вересня орієнтовно о 7:30 за Києвом.

Нагадаємо, Надія Кіченок вилетіла із турніру в Японії.

Натомість юна українка здобула першу перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.