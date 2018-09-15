Мій профіль

Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС

Вчора 21:05 4243
КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф
Сьогодні 12:30 131
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Сьогодні 12:00 923
Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу?
Сьогодні 10:13 806 2
Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія
Сьогодні 10:03 1126
Футбол 1/2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 09:53 217
БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 20:47 5725 1
Блоги
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні Phillip Hess
Сьогодні 12:00 923
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО Максим Буйдин
13.09.2018 23:24 872
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО Максим Буйдин
13.09.2018 19:14 3299 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:08 Теніс Стаховський і Молчанов виводять Україну вперед у Кубку Девіса 13
12:48 Баскетбол Данк Кравцова у п'ятірці найкращих за версією FIBA. ВІДЕО 194
12:36 Бокс Команда Головкіна та Альвареса влаштували бійку на дуелі поглядів 302
12:30 Інше КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф 131
12:16 Футбол Олександрія - Шахтар: де дивитися матч 8 туру УПЛ 200
12:00 Футбол Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні 923
11:51 Теніс Юна українська тенісистка здобула перший титул в сезоні 523
11:34 Хокей Донбас впевнено переграв Кременчук. ВІДЕО 226
11:17 Баскетбол Фесенко: Нав'язали гру іспанцям, у яких мало що вийшло. 299
10:57 Теніс Українець Манафов вийшов у фінал парного челенджера у Туреччині 193
10:29 Футбол Ворскла влаштує фан-зону під час матчу з Арсеналом 207
10:13 Футбол Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу? 806 2
10:03 Теніс Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія 1126
09:53 Футбол Футбол 1/2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 217
09:36 Футбол Григорчук розповів коли повернеться в Астану 797 1
09:17 Футбол Дніпро-1 не дозволив Оболоні провести тренування на Дніпро-арені 343
14 Вересня 2018
23:55 Баскетбол Гімн України у заповненому Палаці спорту після перемоги збірної України. ВІДЕО 1581
23:42 Баскетбол Михайлюк: Зрозумів, що виграємо за 10 секунд до кінця матчу 749
23:11 Футбол Стало відомо чому Суркіс не звільнив Хацкевича 1365
23:05 Баскетбол Кравцов: Михайлюк зіграв феноменально 867
22:48 Баскетбол Михайлюк назвав найкращого баскетболіста планети 888
22:30 Баскетбол Історична перемога збірної України над найкращою баскетбольною збірною Європи. ВІДЕО 886
22:11 Футбол Десна обіграла Арсенал у 8-му турі чемпіонату України 502
21:50 Бокс У Ломаченка нове хоббі. ФОТО 844
21:31 Футбол Сачко: Прошу команду не думати про Арсенал 359

Юна українська тенісистка здобула перший титул в сезоні

Сьогодні 11:51 523 0
Юна українська тенісистка здобула перший титул в сезоні

Марина Чернишова стала чемпіонкою турніру ITF в Казахстані

У вирішальному матчі турніру з призовим фондом $ 15,000 19-річна українка, посіяна під першим номером, здобула перемогу над другою сіяною росіянкою Дариною Лодіковою: 6:4, 6:3.

Протягом зустрічі, яка тривала 2 години 4 хвилини, Чернишова одного разу подала навиліт, при цьому допустила дванадцять подвійних помилок, реалізувала сім з восьми брейк-пойнтів і виграла п'ять геймів на своїй подачі.

Читайте також: Де дивитися матч Кубка Девіса Україна — Португалія.

Цей титул став для уродженки Харкова першим у сезоні та шостим за час виступів на турнірах ITF Pro Circuit. Минулого року Марина виграла п'ять титулів на подібних змаганнях.

Відзначимо, днем ​​раніше українка разом з Владою Екшібаровой з Ізраїлю перемогла в фіналі парного розряду, записавши на свій рахунок третій парний титул ITF в сезоні й восьмий у кар'єрі.

Нагадаємо, українець Манафов вийшов у фінал парного турніру.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()