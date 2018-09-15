Юна українська тенісистка здобула перший титул в сезоні

Марина Чернишова стала чемпіонкою турніру ITF в Казахстані

У вирішальному матчі турніру з призовим фондом $ 15,000 19-річна українка, посіяна під першим номером, здобула перемогу над другою сіяною росіянкою Дариною Лодіковою: 6:4, 6:3.

Протягом зустрічі, яка тривала 2 години 4 хвилини, Чернишова одного разу подала навиліт, при цьому допустила дванадцять подвійних помилок, реалізувала сім з восьми брейк-пойнтів і виграла п'ять геймів на своїй подачі.

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Цей титул став для уродженки Харкова першим у сезоні та шостим за час виступів на турнірах ITF Pro Circuit. Минулого року Марина виграла п'ять титулів на подібних змаганнях.

Відзначимо, днем ​​раніше українка разом з Владою Екшібаровой з Ізраїлю перемогла в фіналі парного розряду, записавши на свій рахунок третій парний титул ITF в сезоні й восьмий у кар'єрі.

Нагадаємо, українець Манафов вийшов у фінал парного турніру.

Джерело - Чемпіон.