Світоліна зберегла 6-ту позицію в оновленому рейтингу WTA

Цього тижня було зіграно лише два не великих турніри серії WTA International у Квебеку і Хіросімі.

У Канаді свій другий титул в сезоні виграла досвідчена Полін Пармантье. Це дозволило 32-річній француженці повернуться в ТОП-50.

У Хіросімі 17-річна представниця США Аманда Анісімова дійшла до фіналу і стала першою тенісисткою 2001 року народження, яка дебютувала в ТОП-100 рейтингу WTA.

Лідер не грали і залишилися на своїх місцях.

Стосовно українок, то Калініна і Костюк оновили особисті рекорди, піднявшись на одну позицію.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 17 вересня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8061

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5975

3 (3). Анжелік Кербер (Німеччина) 5425

4 (4). Каролін Гарсія (Франція) 4725

5 (5). Петра Квітова (Чехія) 4585

6 (6). Еліна Світоліна (Україна) 4555

7 (7). Наомі Осака (Японія) 4115

8 (8).Кароліна Плішкова (Чехія) 4105

9 (9). Слоун Стівенс (США) 3912

10(10) Остапенко Єлєна (Латвія) 3787

...

26 (36). Леся Цуренко (Україна) 1805

83 (85). Катерина Бондаренко (Україна) 751

97 (96). Даяна Ястремська (Україна) 646

112 (113). Ангеліна Калініна (Україна) 556

117 (123). Катерина Козлова (Україна) 527

123 (124). Марта Костюк (Україна) 492

Нагадаємо, Цуренко з розгромом вилетіла із US Open.

Також, Ястремська обіграла 5-у сіяну на турнірі в США.

Джерело - Чемпіон.