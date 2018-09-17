В оновленому рейтингу ATP лідери зберегли позиції, українці продовжують падати

Минулий тиждень в чоловічому тенісі пройшов без великих турнірів (всьому виною Кубок Девіса), тому змін у верхній частині світової класифікації ATP не відбулося.

Як і раніше, лідирує Рафаель Надаль. У топ-3 також знаходяться Роджер Федерер і Новак Джокович.

Українські тенісисти знову втратили декілька позицій рейтингу.

Оновлений рейтинг АТP

Станом на 17 вересня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900

3 (4). Новак Джокович (Сербія) - 6445

4 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (4). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890

6 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4715

7 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755

8 (9). Домінік Тім (Австрія) – 3665

9 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595

10 (11). Джон Ізнер (США) - 3470

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115 (114). Олександр Долгополов (Україна) – 475

145 (142). Сергій Стаховський (Україна) – 401

339 (337). Ілля Марченко (Україна) – 136

Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

Стаховський і Молчанов виводять Україну вперед у Кубку Девіса.

Джерело - Чемпіон.