В оновленому рейтингу ATP лідери зберегли позиції, українці продовжують падати

Минулий тиждень в чоловічому тенісі пройшов без великих турнірів (всьому виною Кубок Девіса), тому змін у верхній частині світової класифікації ATP не відбулося.
Як і раніше, лідирує Рафаель Надаль. У топ-3 також знаходяться Роджер Федерер і Новак Джокович.
Українські тенісисти знову втратили декілька позицій рейтингу.
Оновлений рейтинг АТP
Станом на 17 вересня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900
3 (4). Новак Джокович (Сербія) - 6445
4 (3). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (4). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890
6 (7). Марін Чилич (Хорватія) – 4715
7 (8).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755
8 (9). Домінік Тім (Австрія) – 3665
9 (5). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595
10 (11). Джон Ізнер (США) - 3470
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115 (114). Олександр Долгополов (Україна) – 475
145 (142). Сергій Стаховський (Україна) – 401
339 (337). Ілля Марченко (Україна) – 136
Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса
Стаховський і Молчанов виводять Україну вперед у Кубку Девіса.
Джерело - Чемпіон.