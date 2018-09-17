Кіченок поступилася у першому раунді на турнірі в Японії

Надія Кіченок у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою покинула розіграш після першого раунду.

Наша співвітчизниці поступилися японсько-німецькій парі Міхару Іманісі й Анні Цая — 6:7 (2), 6:3, 11:13.

У першій партії Кіченок і Родіонова не зуміли подати на сет за рахунку 6-5. А в другому сеті відігралися з 1:3, щоб перевести матч на вирішальний тайбрейк.

Надія й Анастасія лідирували кілька разів (5-3, 7-5), а за рахунку 11-10 не захистили два очки на своїй подачі. Суперниці ж скористалися своїм третім матчболом і забезпечили собі місце у чвертьфіналі. Матч тривав півтори години.

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Надія Кіченок/Анастасія Родіонова — Міхара Іманісі/Анні Цая — 6:7 (2), 6:3, 11:13.

Нагадаємо, юна українка тренується з легендарним тенісистом.

Інша юна тенісистка здобула перший титул в сезоні.

Джерело - Чемпіон.