Кіченок поступилася у першому раунді на турнірі в Японії

Надія Кіченок у парі з австралійкою Анастасією Родіоновою покинула розіграш після першого раунду.
Наша співвітчизниці поступилися японсько-німецькій парі Міхару Іманісі й Анні Цая — 6:7 (2), 6:3, 11:13.
У першій партії Кіченок і Родіонова не зуміли подати на сет за рахунку 6-5. А в другому сеті відігралися з 1:3, щоб перевести матч на вирішальний тайбрейк.
Надія й Анастасія лідирували кілька разів (5-3, 7-5), а за рахунку 11-10 не захистили два очки на своїй подачі. Суперниці ж скористалися своїм третім матчболом і забезпечили собі місце у чвертьфіналі. Матч тривав півтори години.
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Надія Кіченок/Анастасія Родіонова — Міхара Іманісі/Анні Цая — 6:7 (2), 6:3, 11:13.
Нагадаємо, юна українка тренується з легендарним тенісистом.
Інша юна тенісистка здобула перший титул в сезоні.
Джерело - Чемпіон.