Стародубцева дала бой, но проиграла Гоффу в четвертьфинале турнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (115) уступила шестой ракетке мира Коко Гофф в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Матч, который длился 1 час 53 минуты, завершился со счетом 6:2, 2:6, 2:6.



WTA 1000 – China Open Стародубцева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3/13 брейк-пойнты

Пекин, Китай, Хард

Призовой фонд – $13,140,000

Четвертьфинал, 3 октября

Юлия Стародубцева (Украина) – Коко Гофф (США) 6:2, 2:6, 2:6

Соперницей Гофф в полуфинале стала испанская теннисистка Паула Бадоса (19), которая в 1/4 финала обыграла Чжан Шуай (595) из Китая.

Уроженка Каховки впервые играла в основной сетке турнира категории WTA 1000. Она пробилась в основу тысячника через квалификацию.

Напомним, на пути в четвертьфинал украинка сначала одержала победу над представительницей Южной Кореи Су Чжэн Чан в финале квалификации, в первом круге торжествовала над представительницей Германии Лаурой Зигемунд, во втором круге обыграла чешку Екатерину Синякову.

Третий круг также был победным для Стародубцевой, она уверенно победила представительницу Армении Элину Аванесян, а в четвертом круге одолела "нейтральную" спортсменку из России Анну Калинскую.

Эти победы гарантировали 24-летней украинцы впервые за карьеру войти в сотню рейтинга WTA.

Юлия стала третьей теннисисткой по квалификации, которая на турнирах WTA 1000 в 2024 году дошла до 1/4 финала основы. Раньше это делали Даниэль Коллинз (Доха) и Анна Калинская (Дубай).