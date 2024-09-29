Стародубцева продолжила свою феерию на тысячнике в Пекине, разгромив экс-россиянку

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уверенно победила представительницу Армении Элину Аванесян и вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:1.

Стародубцева сделала два эйса, а соперница – ни одного. Также Аванасян гораздо больше ошибалась на подачах – 5 двойных, у Юлии только одна.

WTA 1000 – China Open

Пекин, Китай, Хард

Призовой фонд – $13,140,000

Третий круг, 26 сентября





Юлия Стародубцева (Украина) – Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:1

Отметим, что недавно Аванесян была гражданкой России. Впрочем, в августе она решила избавиться от двуглавой курицы в своем паспорте.

Стародубцева во второй раз в своей карьере победила соперницу из топ-50. Впервые это удалось буквально позавчера, когда Юлия одолела 37 ракетку мира Екатерину Синякову.

В четвертом круге Стародубцева сыграет против победительницы пары Пейтон Стернс (США) – Анна Калинская (страна-террористка).