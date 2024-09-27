Стародубцева одержала самую рейтинговую победу в карьере и пробилась в третий круг турнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (115) обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову (37) во втором круге турнира WTA 1000 в столице Китая, Пекине.

Поединок на хардовом покрытии длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. Украинка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 из 8 брейкпойнтов.

Суперния подала 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку, а также использовала 1 из 2 брейкпойнтов.

WTA 1000 – China Open

Пекин, Китай, Хард

Призовой фонд – $13,140,000

Второй круг, 26 сентября

Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) 6:2, 6:4

Стоит отметить, что для Юлии это самая рейтинговая победа за карьеру. Неделю назад в Монастыре (Тунис) она обыграла француженку Даян Парри, занимавшую 55 место рейтинга WTA. Синякова перед игрой против Юлии занимала 37-ю позицию.