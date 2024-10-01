Феерия на тысячнике: Стародубцева победила россиянку и прошла в 1/4 турнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (115) уверенно победила "нейтральную" спортсменку из России Анну Калинскую (14) в четвертом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счётом 7:5, 6:0.

У теннисисток 0 подач навылет. Калинская допустила 4 двойных ошибок, у Стародубцевой – 2. Россиянка имеет 1 из 5 использованных брейкпойнтов, у украинки – 4 из 7. В первом сете Стародубцева проиграла один гейм на своей подаче и сделала два ответных брейка.

WTA 1000 – China Open

Пекин, Китай, Хард

Призовой фонд – $13,140,000

Четвертый круг, 1 октября

Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Калинская (–) 7:5, 6:0

Стародубцева в третий раз в карьере сыграла против теннисистки из первой двадцатки рейтинга WTA. Ранее она уступала Онсу Жаберу (тогда занимала 6 место) и Виктории Азаренко (занимала 20).

Также уроженка Каховки впервые играет в основной сетке турнира категории WTA 1000. Она пробилась в основу тысячника из-за квалификации.

Напомним, в третьем круге 24-летняя Украинка уверенно победила представительницу Армении Элину Аванесян. Эта победа гарантировала ей впервые за карьеру войти в сотню рейтинга WTA.

Соперница Стародубцевой в четвертьфинале тысячника определится в противостоянии Коко Гофф – Наоми Осака.