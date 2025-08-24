35 мгновений украинского спорта

24 августа – День независимости Украины

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Спорт в Украине – это явление, которое способно объединять людей, как в момент легендарных побед, так и во времена досадных поражений. Спорт стал одной из самых ярких визитных карточек нашего государства в мире – от первых олимпийских медалей под сине-желтым флагом до триумфов, которые объединяли миллионы людей в моменты радости и веры.

Журналисты "Чемпиона" попытались вспомнить самые яркие мгновения украинского спорта в формате "один год – одно событие". Это не просто победы или рекорды, это символы эпохи, которые показывают путь страны и силу ее чемпионов.

Этот текст – не рейтинг и не истина в последней инстанции. Это повод напомнить, что несмотря на все невзгоды и трудности, украинский спорт живет, а украинские спортсмены продолжают покорять крупнейшие арены мира.

1991. Основание Федерации футбола Украины

13 декабря 1991 года Федерация футбола Украины сказала окончательное "Прощай" СССР и объявила о своей независимости. "Мы выполнили свои обязательства перед Советской федерацией и прекращаем свое в ней членство", – звучало в заявлении, которое поддержали все 74 члена совета организации. Первым президентом избрали экс-вратаря Динамо Виктора Банникова. До дебютного матча сборной Украины оставалось чуть меньше пяти месяцев, до дебюта в еврокубках – чуть больше, чем полгода.

1992. Первый гимн Украины на Олимпиаде

Учитывая то, что основанный в 1990 году НОК Украины еще не стал полноценным членом международного сообщества, украинские спортсмены на Олимпиаде-1992 в Барселоне выступали в объединенной команде и под флагом МОК. Но для победителей индивидуальных соревнований позволили включить гимн родной страны и уже 29 июля над Барселоной звучал Гимн Украины после победы Олега Кучеренко в финале по греко-римской борьбе. На следующий день гимн звучал в честь победы гимнастки Татьяны Гуцу.

1993. Рекорд Сергея Бубки в Донецке

Сергей Бубка стал первым легкоатлетом, которому покорилась высота выше 6 метров в прыжках с шестом. С 1985 года Бубка впервые взял планку в шесть метров и из года в год ставил все новые рекорды. В 1993 году на соревнованиях в Донецке спортсмен прыгнул на рекордные 6,13 м в помещении. Это достижение продержалось почти 21 год и было побито французом Рено Лавиллени в 2014 году, также в Донецке.

1994. Олимпийское золото Оксаны Баюл

На Олимпийских играх в Лиллехаммере фигуристка Оксана Баюл стала первой официальной золотой медалисткой для независимой Украины. В 1992 году украинцы уже брали "золото" в Барселоне, но тогда выступления проводились под нейтральным флагом, поэтому именно Баюл принято считать первой. После завершения произвольной программы Оксана не смогла сдержать эмоции, расплакавшись в прямом эфире.

1995. Мировой рекорд Инессы Кравец

Днепрянка Инесса Кравец на чемпионате мира в шведском Гетеборге улетела на космические 15,50 в тройном прыжке, превзойдя предыдущий мировой рекорд сразу на 39 см. Рекорд Кравец стал одним из самых долговременных в истории королевы спорта. Только на Олимпийских играх в Токио венесуэлка Юлимар Рохас сумела улучшить результат украинки.

1996. Олимпийские игры в Атланте

Игры в Атланте стали первыми для украинских спортсменов с момента провозглашения Независимости. В медальном зачете украинцы заняли 9 место. В копилке "сине-желтых" спортсменов 23 медали: 9 золотых, 2 серебряные и 13 бронзовых. Первое историческое "золото" получил борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник, последнюю в Атланте – Владимир Кличко.

Владимир Кличко с золотом Атланты-1996

1997. Сокрушительная победа Динамо над Барселоной

Осенью 1996-го словно гром среди ясного неба прозвучала новость о возвращении в Динамо Валерия Лобановского. Легендарный тренер возглавил Динамо 1 января 1997 года, а уже осенью киевляне громогласно ворвались в Лигу чемпионов, по итогам группового этапа вышли в плей-офф, а апогеем всего этого стало унижение Барселоны. Динамовцы дважды уничтожили каталонцев с общим счетом 7:0. А вся футбольная Европа снова начала говорить о гении знаменитого тренера.

1998. Победа сборной Украины по футболу над Россией

Почти 27 лет назад, 5 сентября 1998-го, на НСК Олимпийский сборная Украины одержала одну из важнейших и самых эмоциональных побед в своей истории. Более 80 тысяч зрителей, голы Попова, Скаченко и Реброва (в ответ были мячи Варламова и Онопко) навсегда вошли в историю отечественного футбола. Впоследствии, через год, в Москве гол Шевченко поставит на колени Филимонова и "Лужники", оставив сборную России вне плей-офф Евро-2000.

1999. Динамо в полуфинале Лиги чемпионов

Легендарный сезон столичного клуба в истории независимой Украины. Динамо начало кампанию с первого квалификационного раунда, обыграв валлийский Барри Таун 8:0 (второй матч 2:1). Далее была тяжелая дуэль со Спартой, в которой киевляне победили лишь по пенальти.

В группе киевляне выглядели явно интереснее, хотя начало было таким себе – два очка в трех стартовых турах. Но потом победы над Арсеналом, Панатинаикосом и Лансом вывели команду Лобановского в четвертьфинал! А фантастические 1:1 и 2:0 против мадридского Реала – в полуфинал.

Но команда заслуживала финала, и 3:1 против Баварии по ходу первого матча является ярким тому подтверждением. К сожалению, мюнхенцы вырвали ничью, а в ответном матче победили 1:0. Шевченко же тогда стал лучшим бомбардиром турнира и отправился в Милан.

2000. Серебро женского чемпионата Европы по гандболу

Второе место на континентальном первенстве в Румынии пока является наивысшим достижением женской сборной Украины по гандболу. Под руководством Леонида Евтушенко национальная команда выиграла свою группу в финальной части и вышла на Россию в полуфинале. В принципиальном матче украинки победили 28:24, а рефери дважды доставал красную карточку. Битву за "золото" сборная Украины проиграла венгеркам только в экстра-тайме! Основное время зафиксировало счет 26:26, а финальное – 30:32.

2001. Медведенко впервые стал чемпионом НБА

2001 год ознаменовался историческим событием для нашего спорта: впервые украинский баскетболист стал чемпионом НБА – самой престижной лиги мира. Это достижение покорилось центровому Станиславу Медведенко, который выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, где играли легендарные Шакил О'Нил и Коби Брайант. И пусть наш баскетболист имел тогда не так и много игрового времени, но получил чемпионский перстень за победу в НБА.

Кстати, в 2002-м Лейкерс с украинским центровым в составе повторили свой исторический успех. Еще более ценными оба чемпионских перстня делает то, что Медведенко продал их на благотворительном аукционе, а средства пошли на поддержку пострадавшим от войны. Более 20 лет Станислав был единственным украинцем, который выигрывал НБА. И только в 2024 году это достижение сумел повторить Святослав Михайлюк.

2002. Пономарев победил Иванчука и стал первым украинским чемпионом мира по шахматам

С 27 ноября по 23 декабря проходил матч за чемпионство мира по шахматам, в котором встретились Руслан Пономарев и Василий Иванчук. Примечательно, что сам поединок проходил в Москве и впервые в истории финалистами были двое украинцев. Тогда ФИДЕ только искало оптимальное решение для определения лучшего шахматиста мира – турнир проходил по нокаут-системе, а финал игрался в течение восьми партий.

Василий Иванчук и Руслан Пономарев

В итоге, Пономарев в прагматичном и надежном стиле переиграл Иванчука и стал первым украинцем – чемпионом мира по шахматам. К тому же, Пономарев был самым молодым в истории чемпионом мира, выиграв титул в возрасте 18 лет – он был побит только в 2024-м Гукешем Доммараджу. Среди мужчин Украина после этого не имела представителей в финальном матче, а среди женщин чемпионками еще становились Мария Музычук (2015) и Анна Ушенина (2012).

2003. Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом

21 июня 2003 года Виталий Кличко и Леннокс Льюис провели один из лучших боев тяжелого веса в 21 веке. Украинец узнал о поединке только за 12 дней, однако сумел устроить настоящую рубку британскому чемпиону. Несмотря на техническое поражение (рефери остановил бой из-за глубокого рассечения), публика считала победителем киевлянина, который, кстати, лидировал на судейских записках на момент остановки боя.

2004. Андрей Шевченко получил Золотой мяч

Осенью 2004-го издание France Football объявило Андрея Шевченко новым обладателем Золотого мяча. Украинский нападающий Милана опередил в опросе португальца Деко и бразильца Роналдиньо. В 2004-м Милан с Шевченко выиграли Серию А, что и стало решающим в определении лучшего футболиста Европы.

2005. Сергей Дзинзирук стал чемпионом мира

В конце 2005 года Сергей Дзинзирук стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,8 кг), победив тогдашнего обладателя титула Даниэля Сантоса из Пуэрто-Рико. Украинец отправил соперника в нокдаун в восьмом раунде, однако Сантос сумел подняться. По итогу боя судьи отдали победу и пояс Дзинзируку. Следующие пять лет Сергей успешно проводил защиту титула.

2006. Украина дошла до 1/4 чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира 2006 стал для Украины первым крупным футбольным турниром: после неудачных попыток в отборах команда Олега Блохина напрямую получила путевку, опередив в квалификации в частности Грецию, которая была действующим чемпионом Европы. В группе после 0:4 от Испании "сине-желтые" реабилитировались победами над Саудовской Аравией (4:0) и Тунисом (1:0), выйдя в плей-офф. А в 1/8 финала против Швейцарии судьбу путевки в четвертьфинал определила серия пенальти: Шовковский отразил два удара, еще один попал в перекладину – 3:0 – Украина в восьмерке сильнейших сборных планеты.

2007. Бронза Андрея Дериземли на чемпионате мира по биатлону

Украинский биатлон долгое время ассоциировался с женскими успехами – это отчасти объясняется тем, что в мужском конкуренция всегда зашкаливала. Однако это не помешало Андрею Дериземле вписать свое имя в историю, став бронзовым призером спринта на чемпионате мира, который проходил в Антхольц-Антерсельве. За 4 года до того Андрей выиграл на итальянской трассе золотую медаль Кубка мира, победив в масс-старте, так что сенсационным тот успех точно не был.

2008. Золото украинских саблисток на Играх в Пекине

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в финале Олимпийских игр в Пекине противостоит хозяйкам и фавориткам турнира. Счет 40:35 в пользу китаянок. Последний поединок. В решающий момент на дорожку выходит 17-летняя Ольга Харлан и наносит 9 (!) уколов подряд. Украина уже впереди – 44:40. Домашние трибуны гонят китаянок вперед, давят на юную украинку и, казалось бы, сумели сломать ее психологию – 44:44. Однако Харлан была совсем другого мнения. Решающий укол – и золотые медали у украинок. Именно 14 августа 2008 года мир узнал о "Волчонке из Николаева".

2009. Шахтер выиграл Кубок УЕФА

В сезоне 2008/09 состоялся последний розыгрыш Кубка УЕФА, который с нового сезона стал известной сейчас Лигой Европы. Тот сезон запомнился болельщикам выступлениями украинских клубов, которые высоко поднялись по сетке, а донецкому Шахтеру удалось поднять трофей над головой. В Кубок УЕФА "горняки" перешли из Лиги чемпионов и начали выступления сразу с 1/16 финала.

По пути к успеху команда Луческу прошла Тоттенхэм, московский ЦСКА, Марсель и Динамо Киев в эпической дуэли (1:1, 1:2). В финале был Вердер, гол Жадсона на 97-й и слезы радости украинских футбольных болельщиков.

2010. Украинцы во второй раз выиграли Шахматную Олимпиаду

В 2010 году украинские шахматисты снова торжествовали в России – на этот раз национальная команда во главе с Василием Иванчуком за первой шахматной доской уверенно выиграла Олимпиаду. На турнире "желто-синих" представляли также уже экс-чемпион мира Руслан Пономарев, Павел Эльянов и Александр Моисеенко, а Заур Мамедов был резервистом. Сборная Украины прошла турнир очень уверенно, не потерпев ни одного поражения за 11 туров – 19 очков из 22 возможных. Еще один приятный момент соревнования – годом ранее Сергей Карякин сменил гражданство на российское и вместе со своей сборной остался позади на втором месте.

2011. Братья Кличко собрали все чемпионские пояса

2 июля в Гамбурге Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя и отобрал у того пояс WBA. Итак, главная мечта Кличко – собрать у себя все самые престижные чемпионские пояса в тяжелом весе – стала реальностью. Владимир – чемпион по версиям WBA, WBO и IBF, Виталий – WBC. И хотя ни один из Кличко так и не стал абсолютным чемпионом, для них, очевидно, эта формальность была не столь важной, как разделить триумфальный момент с братом.

2012. Евро-2012 в Украине

Осенью 2007 года УЕФА приняла решение о проведении Евро-2012 в Украине и Польше. Несмотря на неудачное выступление "сине-желтых", тот турнир навсегда останется в воспоминаниях, а победа в стартовом матче над шведами с дублем Шевченко золотыми буквами вписана в летопись отечественного футбола.

2013. Донбасс выиграл Континентальный кубок

В начале 2013 года Донецк принимал суперфинал Континентального кубка, а ХК Донбасс попал в суперфинал как команда-хозяйка турнира. Основным соперником был французский Руан, которому дончане проиграли в суперфинале год перед этим 2:5. Также в финал вышли победители предыдущих раундов итальянский Больцано и Металлург из Беларуси. Никаких шансов команда из Донецка не оставила своим оппонентам: три победы с разницей 11:1! В последнем туре был уничтожен тот же Руан 7:1.

2014. Золото украинских биатлонисток на Олимпиаде в Сочи

В 2014 году украинские биатлонистки Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная выиграли золотые медали в женской эстафете на Олимпийских играх 2014, проходивших в российском Сочи. Украинки, соединив точную стрельбу с хорошим лыжным ходом, подтвердили статус одних из фавориток и подарили болельщикам невероятные эмоции и историческую первую золотую олимпийскую награду для Украины.

2015. Днепр в финале Лиги Европы

2015 год знаменовался еврокубковой сказкой Днепра. Перед этим осенью команда Мирона Маркевича неудачно стартовала в квалификации Лиги чемпионов, затем не без фарта вышла из группы Лиги Европы. Однако на стадии плей-офф набрала невероятные обороты, оставив за бортом турнира Олимпиакос, Аякс, Брюгге и Наполи. И только в драматическом варшавском финале днепряне уступили испанской Севилье (2:3), оставшись без заветного трофея. Однако эмоции от того сезона навсегда будут жить в памяти болельщиков.

2016. Золото Юрия Чебана на Олимпиаде в Рио

Юрий Чебан ехал на Олимпиаду-2016 как чемпион Лондона-2012 и бронзовый призер Пекина-2008, но его путь ко второй золотой награде был драматичным. На ЧМ-2015 он провалился, заняв 9 место и фактически потеряв шанс на Игры, однако получил квоту благодаря отказу соперника. В Рио сначала система ошибочно отправила его в утешительный финал, но после протеста он попал в решающий заезд. Там Чебан бешеным рывком вырвал победу и получил невероятное по драматургии золото для Украины.

2017. Элина Свитолина в тройке лучших теннисисток мира

11 сентября 2017 года Элина Свитолина поднялась на 3 строчку в рейтинге WTA. Установив историческую планку для украинских теннисистов и теннисисток. Далее будет победа в Итоговом турнире, множество других титулов, но статус третьей ракетки мира пока остается недосягаемым для представителей Украины.

2018. Александр Абраменко стал чемпионом Олимпиады-2018

Александр Абраменко открыл спортивный год победой на Играх в Пхенчхане. Один из лидеров Кубка мира выиграл золото в суперфинале соревнований по лыжной акробатике. Александр выполнил прыжок Back Full-Full-Double Full и набрал лучшую сумму баллов – 128,51, опередив представителей сборной Китая и России. Та медаль стала единственной для Украины на ОИ-2018, а в конце календарного года Абраменко получил звание лучшего спортсмена Украины.

2019. Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины под руководством Александра Петракова торжествовала в Польше, добыв "золото" Мундиаля. В финале в Лодзи была обыграна сборная Южной Кореи. Интересно, что украинцы пропустили уже на пятой минуте с пенальти, но впоследствии дубль Супряги и гол Цитаишвили принесли первую победу в истории для нашей страны на турнире подобного уровня. Многие игроки из той команды являются игроками национальной сборной, в частности Лунин, Бондарь, Конопля и Попов.

2020. Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса повлияла абсолютно на все виды спорта, украинские спортсмены не исключение. В 2020-м должны были состояться футбольный Евро-2020 и Олимпийские Игры в Токио, но оба турнира были перенесены на следующий год. Трудно сказать, какими бы были результаты украинцев, если бы турниры прошли вовремя.

В Токио сборная Украины завоевала 19 медалей, среди них одна золотая у Жана Беленюка. Чемпионат Украины по футболу был прерван и доигран уже летом без болельщиков, торжествовал тогда донецкий Шахтер, который был неизменным лидером на протяжении сезона.

2021. Украина в 1/4 финала Евро-2020

Чемпионат Европы 2020 по футболу, сыгранный в 2021-м, стал самым успешным для сборной Украины: команда Андрея Шевченко впервые дошла до 1/4 финала. В группе украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но победа над Северной Македонией (2:1) позволила выйти дальше с третьего места. В 1/8 финала против Швеции решающим стал гол Артема Довбика в компенсированное время экстра-тайма – 2:1 и историческая путевка в четвертьфинал.

2022. Украинский спорт выжил в условиях полномасштабного вторжения

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, украинский спорт не только выжил, но и сохранил лицо на мировой арене.

В том году были индивидуальные успехи спортсменов, победы на уровне сборных, профессиональных команд.

Главное, что появилось понимание того, как в условиях войны проводить соревнования и чемпионаты именно в Украине, что позволило заниматься любимым делом многим талантливым юношам и девушкам и сохранить работу спортсменам и тренерам.

2023. Магучих стала чемпионкой мира

Ярослава Магучих невероятно провела следующий 2024 год. Выиграла почти все соревнования, установила мировой рекорд, завоевала золотую медаль Олимпийских игр. Но началом доминации Магучих можно считать 2023 год, когда она завоевала свое первое золото чемпионата мира. До этого она дважды подряд выигрывала "серебро".

2024. Украина получила бронзу на чемпионате Европы по футзалу

2024 год был крайне богатым на спортивные достижения Украины. Здесь и победы на Олимпийских играх, и два триумфа Александра Усика, и рекорд Магучих. Все эти события заслуживают того, чтобы их выделить. Но также была первая в истории медаль чемпионата мира по футзалу.

Сборная Украины невероятно провела турнир, имела серьезные шансы на "золото", но их остановила Бразилия. В матче за "бронзу" "сине-желтые" разгромили Францию и получили историческую медаль. После этого Украина продолжила свое победное шествие, не проиграв ни одной игры в квалификации к Евро-2026. И теперь команда является одним из главных претендентов на победу.

2025. Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом

Мы уже упомянули об Усике в предыдущем блоке, ведь он впервые получил титул абсолютного чемпиона в хевивейте. Но в 2025-м он нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и стал первым двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе со времен Мохаммеда Али.

Еще одним достижением Усика является то, что этот титул абсолюта является для него третьим в карьере. Усик - лишь второй в истории боксер, который сумел завоевать все пояса в крузервейте и супертяжелой весовой категории после Эвандера Холифилда.