Козак на каноэ. Как Юрий Чебан бесил россиян и шел к своему олимпийскому золоту

Украинские гребцы завоевали в Париже одну медаль — "серебро" покорилось каноисткам Людмиле Лузан и Анастасии Рыбачок в двойке на 500 м.

Но эта история не о настоящем, а о недавнем прошлом.

Его голос зрители слышали за кадром соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде. Он комментирует заезды и, несмотря на время, не очень утешительное развитие событий всегда поддерживает всех наших спортсменов. Он знает, о чем говорит и насколько это сложно.

Его зовут Юрий Чебан. И он один из самых крутых каноистов в истории.

Олимпийский чемпион Лондона и Рио каноист Юрий Чебан родом из Одессы. И не просто из Одессы, а из самого ее сердца. Юрий вырос на Дерибасовской. С чувством юмора, как Вы понимаете, у него, конечно, все ок. Как-то после победы на Олимпиаде его спросили, был ли он уверен в победе. В ответ Юрий сказал, что кроме своего дезодоранта он не уверен ни в чем.

Как и многие спортсмены, в детстве Юра перепробовал много спортивных секций – бокс, каратэ, ушу. Два месяца занимался даже балетом в Одесском оперном театре, но понял, что это не его. Убежал.

Юра был ласковым и беспокойным парнем, поэтому ни один из тренеров не хотел с ним возиться. Проблему решила мама Людмила — чемпионка СССР в дамбе на байдарке, которая взяла дело в свои руки, привела его на воду, дала в руки весло и сказала: "Греби!".

Как ни странно, Юрий в гребле не просто задержался, но и быстро освоился. И это при том, что начинающие спортсмены в течение тренировки по меньшей мере дважды-трижды в каноэ переворачиваются. Управлять узким длинным и шатким суденцем с помощью единого коротенького весла не так уж просто.

Летом переворачиваться, конечно, ничего, даже, наверное, приятно. А вот представьте себе как в осенне-весенний или зимний период тренировок? Думаю, освежающе. Мягко говоря.

Первым тренером, наряду с мамой, стал Евгений Лысяк, который уже через пол года научил Юрия стоять в лодке и развил "чувство воды". Проблема была и в том, что в Одессе не было нормального тренировочного канала. Юрий добирался на тренировку после школы на трамвае, троллейбусе, а потом еще и пешком. В общей сложности дорога занимала 3 часа.

Впоследствии молодого человека отметил старший тренер национальной сборной Украины Вячеслав Сорокин — представитель СКА Вооруженных Сил Украины. Он предложил тренироваться в Южном. Именно ему Чебан обязан воспитанию бойцовского характера. "По сути, он мой второй отец", - признался однажды Юрий.

Первые победы пришли довольно рано, и уже в 18 лет он отправился на Олимпиаду в Афинах, где остановился на стадии полуфинала.

В Пекине дела пошли вверх, и одессит завоевал бронзу на дистанции в 500 м. Но это было только начало.

Очередной шанс на Олимпиаде Юрий получил в Лондоне. Он ехал за золотой наградой, поскольку о ней мечтала его мама, которая за свою карьеру олимпийской медали не имела. Мама даже говорила, что видела во сне сына с "золотом". В конце концов, так и случилось. Но путь к медали был непростым.

Юрий заказал себе лодку за полгода до игр, а привезли ее только за неделю до Олимпиады. Да еще и не той модели. Пришлось выступать на том, что не было. При этом сложилась странная ситуация. Лодка стояла за забором, и Юрий ее видел, но испытать ее не разрешали из-за мер безопасности. Пока не пришли к выводу, что там взрывчатки нет, не подпустили.

Еще в Лондоне (т.е. еще в 2012 году) из-за разных обстоятельств украинские лодочники перестали контактировать с российскими. Эта конфронтация существует до сих пор. Тогда на Олимпиаде российские СМИ заявили, что их спортсмену, считавшемуся фаворитом, помешал ветер, однако Юрий не пожалел конкурента в комментариях: "После проигрыша можно винить сверчка в том, что он не так поет, и лягушку, что она не так крякает" , – отрезал Чебан.

Юрий Чебан - олимпийский чемпион Лондона-2012 Getty Images

Очередной этап конфронтации ожидал Юрия в 2014 году на чемпионате мира, проходивший в Росси, который он тоже выиграл. Тогда Чебана критиковали за то, что он вообще туда уехал, но Чебан отвечал просто: "Русских надо наказывать у них дома!". Он даже собирался нарисовать на каноэ всем известные буквы.

Поддерживала в решении ехать и мама Людмила: "Почему Юра выиграл? Он поехал туда за землю свою воевать. Эта победа очень важна. Побеждаем на всех фронтах!".

Победа не была простой. На финише россиянин Алексей Коровашков, недвусмысленно набивший на своем каноэ "На Берлин!" уже праздновал, думая, что победил, и даже диктор объявил его победителем, но фотофиниш показал, что Юрий был первым. Пришлось россиянину слушать гимн Украины.

Юрий Чебан очень близко к сердцу воспринимает то, что происходит в государстве.

Как-то в 2014 году после переезда многих спортсменов выступать под другими флагами, у него тоже об этом интересовались. Конечно, такие предложения были. Но Юрий ответил:

"Есть одно обстоятельство – я люблю свою страну, я люблю Одессу. Я уже пол года езжу на соревнование за свой счет. Понимаю, в стране сейчас война, люди удерживают армию… Ничего, переживем, я верю в будущее Украины!"

То, что он из Украины, Юрий пытается подчеркивать повсюду. Вот и на Олимпиаде в Рио-2016 он разрисовал каноэ в патриотические цвета с могучим казаком.

Юрий Чебан со своим каноэ НОК Украины

А потом последовал перформанс имени Юрия Чебана.

Юрий Чебан - олимпийский чемпион Рио-2016 Getty Images

Правда, этому предшествовала довольно неприятная, с привкусом скандала ситуация — после полуфинала имя украинца не значилось в протоколе финала, компьютер посчитал результаты по старым правилам. Но после протеста украинской стороны, Чебан был включен в финальный заплыв, где он в феерическом финише получил свое второе "золото" Олимпийских игр.