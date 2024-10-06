Украина разгромила Францию и впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира

В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся матч за третье место чемпионата мира 2024 года по футзалу, в котором бронзовые награды разыграли национальные сборные Украины и Франции. Поединок завершился победой украинцев со счётом 7:1.

На третьей минуте после единоборства с соперником получил травму 28-летний универсал Николай Микитюк. Повреждение оказалось серьезным, поэтому Микитюк не смог продолжить игру.

Несмотря на потерю одного из лидеров, команда Александра Косенко весь первый тайм контролировала игру и ушла на перерыв при минимальном преимуществе благодаря голу Игоря Чернявского, отличившемуся после передачи от тезки Корсуна.

В дебюте второй половины встречи Зварыч ударом головой удвоил преимущество "сине-желтых" после передачи от Семенченко. Однако уже через минуту французы отквитали один гол, вернув интригу.

Впрочем, эта интрига продержалась недолго. Французы вынуждены были рисковать, из-за чего оставляли ворота пустыми, чем быстро воспользовались украинцы: Жук оформил дубль, а Абакшин записал на свой счет хет-трик.

Украина впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира. Более того, эта медаль – первая для нашей страны на чемпионатах мира в игровых видах спорта.

Чемпионат мира 2024 по футзалу

Бронзовый финал. 6 октября

Украина – Франция – 7:1

Голы: Чернявский, 11, Зварыч, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30, 33 – Саадауи, 23

Украина во второй раз в истории сыграла в бронзовом финале Мундиаля. В 1996 году наша сборная, в составе которой играл нынешний главный тренер Александр Косенко, уступила в матче за 3-е место команде России - 2:3.

Также сегодня, 6 октября, в 18:00 по Киеву начнется финальный матч чемпионата мира 2024 года, в котором звание сильнейшей футзальной сборной планеты определят Бразилия и Аргентина.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плейоф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4) . В шаге от финала подопечные Косенко уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).