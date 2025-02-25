"Сижу в колготках и смотрю, как по ним течет кровь". Как Оксана Баюл принесла Украине первое золото Олимпийских игр

"Сижу я в белых колготках и смотрю, как по ним течет красная кровь"...

Это не цитата из какого-то американского хоррора, а мысли 16-летней украинской девочки Оксаны Баюл, которая через день, 25 февраля 1994 года, станет главной сенсацией олимпийского турнира по фигурному катанию в норвежском Лиллехаммере.

Того самого турнира, к которому были прикованы взгляды болельщиков со всего мира из-за противостояния американок Тони Хардинг и Нэнси Керриган. Того самого противостояния, о котором в Голливуде сняли фильм "Я, Тоня" с Марго Робби в главной роли, и за который Эллисон Дженни получила "Оскар", шикарно сыграв мать-диктаторшу Лавону Фей Голден.

На маленькую девочку Оксану из страны, название которой в мире еще и особо никто не мог произнести без ошибок, тогда действительно не особо обращали внимания. Несмотря на то, что именно она была действующей чемпионкой мира.

О ней не упоминали на открытии Олимпиады – причина банальна. В Лиллехаммере был страшный мороз, а у украинской сборной даже не хватало перчаток и теплых штанов на всех, и тренер Галина Змиевская просто не пустила маленькую Оксану на стадион, чтобы та не простудилась.

На старте турнира Баюл демонстрирует одну из лучших коротких программ в истории олимпийского фигурного катания – "Черный лебедь" на музыку Чайковского.

Черный лебедь Оксана Баюл, короткая программа Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере Getty Images

Первая часть отличалась изящной комбинацией спиралей, зато вторая получилась на удивление артистичной и очень эмоциональной. Галине Змиевской даже приходилось постоянно призывать с бортика Оксану успокоиться. В итоге после короткой программы Баюл стала второй.

Короткая программа

Тренеры продолжали оберегать девочку, как могли, но за день до выступления в произвольной программе и они не уберегли от рокового столкновения с украинской немкой (ирония, правда?) Таней Шевченко.

"Мы обе зеркально заходили на лутц (на этот прыжок заходят с подсечки назад. – Чемпион). Она инстинктивно толкнула меня рукой в грудь и выбросила вперед коньки, ударив меня по правой ноге", – рассказывала Баюл.

Столкновение закончилось страшным кровотечением, которое не могли несколько часов остановить, и тремя швами на ноге. Тренеры были уверены, что это крест на надеждах. Но Оксана пришла к ним на следующее утро и сказала, что будет выступать.

Ее накачали обезболивающим и она ждала своей очереди. Выступать пришлось после Нэнси Керриган, которая шла первой после короткой программы. Той самой любимицы Америки, которая имела конфликт с Тоней Хардинг.

Произвольную программу американка откатила тоже почти без ошибок, и трибуны были уверены в ее триумфе. За Нэнси – вся Америка и мощные спонсоры, на ней – шикарное модельное платье.

Выход Баюл на лед затягивался – на катке никак не могли собрать гору игрушек для Нэнси от болельщиков.

Один Бог знает, о чем тогда думала маленькая Оксана, которой едва насобирали деньги на платье для выступления, а в подготовке деньгами помогал другой известный украинский фигурист – Виктор Петренко.

***

Помощь маленькой Оксане действительно была нужна.

Она родилась в Днепропетровске (ныне Днепр) в 1977 году. Когда ей было два года, родители развелись. Девушку воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии, поскольку мать почти не уделяла ребенку внимания.

Впервые Оксана стала на коньки в четыре года, однако тренеры заявляли, что ей не стоит заниматься катанием, потому что "тяжеловата".

Оксана Баюл

Но уже тогда проявился настоящий бойцовский характер девочки, который ей пригодится в жизни еще не раз.

Через несколько лет она уже каталась во взрослой группе и превосходила всех на льду дворца "Метеор".

Однако судьба была к девочке безжалостной – когда ей было 13 лет, от рака умирает мама, а через месяц – бабушка. Оксана остается круглой сиротой. Ночует в комнатке на том же катке, пока ее тренер Станислав Коритек не эмигрировал в Канаду.

Но жизнь все же дает шанс – ее замечает уже упомянутая Галина Змиевская, которая забирает девочку тренироваться в Одессу и селит к себе домой, где Оксана делит комнату с дочерью тренера. Спортивные результаты идут вверх.

А в 1991 году распадается СССР, и девочка, которая при "советах" вряд ли бы быстро пробилась сквозь сотни россиянок в сборную, в 14 лет становится примой сборной Украины.

*****

В произвольной программе в олимпийском Лиллехаммере Баюл выполнила пять сложных прыжков. Однако этого было мало, чтобы обойти Нэнси Керриган. Во время программы Оксана пробовала выполнить каскад, но неудачно выехала с первого прыжка и уже не пошла на второй.

Буквально за 20 секунд до конца проката Галина Змиевская крикнула с борта, что нужен еще каскад, и Баюл, ни секунды не колеблясь, меняет концовку - прыгает сорванные двойной аксель + двойной тулуп, выдыхает и на грани нервного срыва едет к тренерам ждать оценок судей.

Оксана Баюл заходит на каскад во время произвольной программы в Лиллехаммере Getty Images

Четверо из девяти на стороне Керриган, четверо – за Баюл.

По очередной иронии, решать судьбу победы должен немецкий арбитр (ага, опять немцы). И он дает украинке лишь на одну десятую балла больше за артистизм.

Произвольная программа

Золотая медаль достается Оксане – первая для Независимой Украины.

***

Церемония награждения затянулась – 45 минут искали гимн Украины. Организаторы Игр явно не рассчитывали на победу Баюл, поэтому предложили в качестве "альтернативы" гимн почившего СССР или вообще России. Украинская делегация, конечно, на такое не согласилась.

В конце концов, гимн привезли из гостиничного номера Змиевской, потому что даже под олимпийский наши отказались получать медаль.

Уже на подиуме организаторы снова промахиваются, перевернув флаг желтым вверх. Но Оксана уже не реагирует – просто плачет от радости под гимн Украины, который впервые прозвучал на Олимпиадах.

Слева направо - Нэнси Керриган, Оксана Баюл, Лу Чен на подиуме одиночного турнира в фигурном катании среди женщин Getty Images

Впоследствии она вспоминала свои ощущения после проката:

"Закончилась музыка, я выдохнула и говорю:

"...Твою мать, спасибо, Господи, что все уже закончилось".

***

На самом деле, в жизни маленькой украинки все только начиналось. Потом будут переезд в Америку, миллионные рекламные контракты, бремя славы, которое ей не покорилось, что вылилось в алкоголизм, тяжелый развод, отказ от украинского гражданства, судебные иски к государству Украина и поддержка своей Родины в момент вторжения России.

Но это уже другая история. О которой не сейчас. Потому что сегодня хочется о хороших эмоциях. А то выступление было именно таким.