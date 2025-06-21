Когда закончилась эпоха Льюиса и началась эра Кличко: тысячи бесплатных билетов, 60 швов и незаконченное дело

21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе состоялся поединок Леннокс Льюис – Виталий Кличко, который был признан американским журналом Ринг сначала – боем года, а затем – и десятилетия. Уверен, сотни тысяч украинцев, которые смотрели трансляцию мегафайта, до сих пор с ностальгией вспоминают этот поединок. Поединок стал своеобразным рубиконом, который разделил тяжелый вес профи-бокса на эпоху Льюиса и эру Кличко.

Вряд ли в Украине в июле-августе 2003 года был кто-то популярнее Виталия Кличко.

"Мы случайно увидели Виталия в одном из киевских ресторанов через несколько недель после боя с Льюисом, – рассказывает мне знакомый фан бокса Василий. – Все посетители и работники заведения замерли и смотрели на него, как на инопланетянина. Каждые 5-10 минут к столу с Виталием подходила официантка, которая подносила записки. Большинство из них были от девушек. В записке обычно было имя и номер телефона. Мол, буду ждать звонка. Виталий к тому времени уже был женат и имел двоих детей, но одна часть женщин продолжала путать его с младшим братом-холостяком Владимиром, а другая вообще не принимала этот факт во внимание. У меня эта картинка прямо запечатлелась в памяти – официантка постоянно подходит к столу с Кличко и передает записки. Снова и снова".

11 друзей Оушена и шанс всей жизни

Впервые о возможном бое одного из братьев против Леннокса Льюиса заговорили еще в 2000-м. В соперники, правда, "сватали" Владимира – он стал чемпионом по версии WBO, победив Криса Берда. Боксеры познакомились во время съемок фильма "11 друзей Оушена". В одной из сцен на ринге казино и состоялся бой между Льюисом и Владимиром Кличко. После чего Леннокс сделал громкое заявление, что желает видеть обоих братьев в своем меню м "одного я съем на завтрак, другого – на обед".

В ноябре 2001 года Льюис нокаутировал в 4 раунде американца Хасима Рахмана. А в июне 2002-го нокаутировал в 9 раунде Майка Тайсона, прайм которого остался далеко позади. Виталий в ноябре 2002 года нокаутировал Ларри Дональда и стал официальным претендентом на титул Леннокса.

К тому времени у 37-летнего британца была возможность провести свободную защиту, где он мог выбрать любого соперника из топ-10 рейтинга. Леннокс остановил свой выбор на канадце Кирке Джонсоне. Контракт на бой с Виталием Кличко тоже был подписан, но в нем не была указана дата проведения поединка. Предварительно бой планировался на декабрь 2003 года. 21 июня Виталий должен был провести 10-раундовый поединок с американцем Седриком Босвеллом в андеркарде Льюис – Джонсон.

Однако 30 мая Кирк Джонсон во время спарринга получил травму ребра. Команда Джонсона держала этот факт в тайне вплоть до 5 июня, ведь для Кирка это должен был быть бой всей жизни. И когда стало понятно, что канадец не сможет выйти в ринг 21 июня, его менеджер сообщил об этом организатору боксерского вечера, промоутеру Гэри Шо (Gary Shaw). Гэри быстро согласовал кандидатуру украинца с командой Льюиса и бродкастером – телеканалом HBO. Бой Льюис – Кличко был объявлен в понедельник 9 июня 2003 года, то есть за 12 дней...

"Я был удивлен, когда Леннокс выбрал себе в соперники Кирка Джонсона. Я был удивлен снова, когда узнал, что Кирк получил травму. Теперь я еще более удивлен. Для меня бой с Ленноксом – мечта всей жизни. Очень рад, что это произойдет. Чтобы сделать из Льюиса котлету по-киевски, мне нужна неделя спаррингов с партнером, который по манере боя напоминал бы англичанина", – не скрывал своих эмоций действующий мэр Киева.

Седрик Босвелл, который имел на руках подписанный контракт на поединок с Виталием, начал протестовать против проведения. Ему предложили 15 тысяч долларов компенсации, которая американца устроила.

Андердог Кличко

Стоит вспомнить ситуацию, в которой оказались братья Кличко в тот момент.

Накануне боя Владимира Кличко против ныне покойного Корри Сандерса НВО подписал контракт с компанией Universum Box Promotion, которая представляла интересы украинцев. Причем приоритетом для американского телеканала был 26-летний Владимир, которого НВО считал будущим доминантным чемпионом хэвивейта. Однако младший спутал все карты, неожиданно проиграв 8 марта 2003 года Корри Сандерсу. Напомню, южноафриканец тогда отправил Владимира в тяжелый нокаут. И поражение стало для Кличко-младшего болезненным и откатило его далеко назад.

Через считанные месяцы после этого Кличко-старший соглашается на бой с Льюисом.

Украинец является андердогом (аутсайдером) поединка. Котировки на победу Леннокса – 4:1 (проще – 1,25). Для братьев Кличко на кону стоит очень много – если проиграет и Виталий, это будет двойной удар по их боксерскому бренду.

"Кличко вызывал меня на бой уже слишком долго. Однако у него впереди огромные проблемы. Он должен был быть осторожным со своими желаниями. 21 июня он поймет, что это такое – быть в ринге с настоящим чемпионом мира. Кличко откусил слишком большой кусок, чтобы прожевать его. Он еще не догадывается, на какие неприятности он нарвался", – заявил Льюис накануне боя.

На предматчевой пресс-конференции о победе своего подопечного в пятом раунде рассказал тренер Леннокса – Эмануэль Стюард. Он объяснил свой прогноз тем, что Льюис всегда выступает лучше против высокорослых соперников. Также предположил, что оба боксера начнут бой очень агрессивно, но заметил: "Виталий не будет знать, куда убежать на ринге".

Виталий Кличко и Леннокс Льюис Getty Images

Пройдет совсем немного времени, и Стюард начнет работу с Владимиром Кличко. Они будут работать вместе долгих 8 лет, до самой смерти легендарного американского тренера.

4868 бесплатных билетов

Между тем, поединок не вызывает большого ажиотажа в Лос-Анджелесе. Виталий Кличко на тот момент еще не настолько популярен в США. Это и неудивительно, предыдущий бой Леннокс провел с Майком Тайсоном.

Согласно данным атлетической комиссии штата Калифорния, на Льюис – Кличко по полной цене было продано 7455 билетов. 1024 было продано со скидкой, а 4868 – роздано. 2581 билет вошел в спонсорские пакеты.

А вот рейтингам телетрансляции боя боссы НВО точно обрадовались. В прямом эфире поединок посмотрели 4,6 миллиона домохозяйств. Это был бой с самым высоким рейтингом на канале со времен поединка Оскара де ла Хойи против Оби Карра, который состоялся 22 мая 1999 года.

И зрители на арене, и телезрители точно остались довольны зрелищностью поединка. Виталий атаковал, Леннокс отвечал. Уже в 3 раунде британец нанес Кличко рассечение (которое в итоге и определило судьбу боя) под левым глазом, из которого очень обильно полилась кровь. После шестого раунда рефери поединка, по совету врача, решил прекратить бой. У Виталия были открыты две большие сечки – одна над левым глазом, другая на левой щеке, а также шла кровь изо рта. У Льюиса был рассечен нос, а его левая сторона лица казалась одной большой опухолью.

Виталий Кличко против Леннокса Льюиса, 2003 год Getty Images

Доктор Пол Уоллес сказал рефери остановить бой из-за пореза над левым глазом Кличко.

"Я попросил Виталия посмотреть на меня, и когда он поднял голову, его веко закрыло поле зрения. Кличко пришлось повернуть головой, чтобы меня увидеть. Если бы его ударили правым сверху, он мог бы не увидеть удара. Это была опасная ситуация для здоровья боксера" – так впоследствии прокомментирует свое решение доктор Пол Уоллес.

Итак, Виталию присудили поражение техническим нокаутом. Стоит отметить, что на момент остановки боя, украинец выигрывал на всех трех судейских записках со счетом 58:56 (4:2 – по раундам).

60 швов в раздевалке

Как показало время, несмотря на эмоции украинцев, врач у ринга отработал профессионально. Вдумайтесь, чтобы залатать рассечение под левым глазом Виталия и левое веко, доктор Боб Фишер прямо в раздевалке наложил Кличко более шестидесяти (!!!) косметических швов. Всего у украинца было четыре пореза на лице и один – во рту.

Виталий Кличко после боя с Ленноксом Льюисом Getty Images

Но публика точно не считала Виталия побежденным. Абсолютное большинство фанов считало, что корону британцу спасла лишь остановка поединка врачом.

Показательны вопросы, которые Ленноксу задал эксперт и комментатор НВО Ларри Мерчант в ринге сразу после боя.

Мерчант: И, Леннокс, что ты сейчас скажешь?

Льюис: Что я должен сказать?

Мерчант: Ты должен рассказать, что произошло в шести раундах.

Льюис: Я не знаю, чего ты хочешь.

Мерчант: Ты говорил перед боем, что ни один из братьев Кличко – не конкурент тебе.

Льюис: Конечно, он может составить конкуренцию, но посмотри на его лицо.

Мерчант: Он лидировал по очкам, Леннокс!

Льюис: Нет. Нет. Я не знаю, о чем ты говоришь.

Мерчант: Я просто говорю тебе то, что написано в судейских карточках.

Льюис: Я нокаутировал бы его в следующих раундах.

Мерчант: Разве ты не пропустил удар во втором раунде, который буквально ошеломил тебя, Леннокс? Как ты думаешь: почему аудитория приветствовала Кличко, а тебя – освистывала?

Льюис: Это неправда.

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"Я чувствую себя народным чемпионом, – сказал в частности после боя Виталий Кличко. – Я не хотел, чтобы бой был остановлен. Мой план предусматривал все ключевые действия на 7-8 раунды. Мне было нелегко, но я чувствовал, что побеждаю в этом поединке. Я знал, что мои удары несли сопернику множество неприятностей. Никто не ожидал, что я смогу на равных драться с Ленноксом Льюисом. Все думали, что Леннокс легко победит. Я мог и дальше продолжать бой. Я знаю, что могу его победить. Я надеюсь, что он даст мне реванш. Этот бой хотят люди, и этот бой хочу я!"

Льюис пообещал дать Кличко матч-реванш. Но не выполнил своего обещания. 6 февраля 2004 года британец заявил о завершении своей боксерской карьеры. Что дало повод фанам бокса назвать бой "Незаконченное дело".

За этот поединок Леннокс Льюис получил гонорар в размере 7 миллионов долларов, а Виталий Кличко – 1,4 миллиона + процент за телеправа для Германии и Украины.

"Этим боем я вошел в новую эпоху. Эпоху Кличко", – подытожил историю этого противостояния Леннокс Льюис осенью 2018 года, когда прилетел в Киев в качестве почетного гостя на конвенцию WBC.

Уже в декабре 2003 года Виталий Кличко сделал следующий шаг к чемпионскому титулу, когда победил в Нью-Йорке техническим нокаутом во втором раунде... Кирка Джонсона. А 24 апреля 2004 года украинец завоевал пояс WBC, нокаутировав в 8-м раунде Корри Сандерса. Виталий отомстил южноафриканцу за поражение своего младшего брата. Но это уже совсем другая история...

Максим Розенко, Чемпион