День с Ярославой Магучих в Днепре. Любимый парк, встреча со школьниками и тренировки в родной школе

Межсезонье для Олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки Ярославы Магучих проходит очень насыщенно – постоянные интервью, встречи, награждения.

К слову, 23-летняя днепрянка вошла в список лидеров "УП 100".

Очередная съемка Антон Вакула

Алла Васьковская все же сумела поймать украинскую чемпионку в родном Днепре и провела с ней целый день.

23-летняя украинка рассказала:

Как разбег повлиял на мировой рекорд и почему 210 – еще не ее максимум;

О любимом парке, встрече со школьниками и тренировках в спортивной школе, где все начиналось;

Самый успешный в карьере сезон, два насыщенных месяца в Украине и любовь к родному городу;

А также о предрассудках, ритуалах и какую особую надпись ставит рядом с автографом.

Ярослава Магучих возвращается в Днепр из Киева в шесть утра. График в межсезонье у нее не менее насыщенный, чем во время соревнований. После активного на события дня в столице олимпийская чемпионка засыпает и спит в течение семи часов дороги.

"Через 30 минут Днепр", – предупреждает проводница. Она знает, что в ее вагоне едет "спящая красавица".

Ярослава слышит, но незаметно для себя снова погружается в сон. Просыпается уже когда все пассажиры вышли из вагона, а ее взволнованные родители заглянули в купе, чтобы проверить, все ли хорошо с дочерью, и помочь ей вынести чемоданы.

Ярослава выходит утром из поезда на вокзале в Днепре Алла Васьковская

Спать за годы в спорте Ярослава научилась повсюду. Шутят, спящей она даже выиграла золото Олимпийских игр.

"Конечно, я не спала. Закрываю глаза, чтобы восстановиться, подумать о новом прыжке, – объясняет Ярослава. – На матрасе в секторе я лежу еще с 2018-го, потому что это удобно. А одеяло появилось после Олимпиады в Токио. Там было жарко, и под обычной я перегревалась, потом наоборот становилось холодно. Тренер Сергей Петрович предложил купить туристическое одеяло для походов. Она помогла с терморегуляцией. А лежу я, чтобы меньше раз вставать, разминаться, бегать, чтобы всю энергию тратить только на прыжок".

Париж, 2024

Уже три года, ожидая своей попытки, Ярослава лежит с закрытыми глазами во время чемпионатов мира, Европы, этапов Бриллиантовой лиги, но только на Олимпийских играх в Париже это заметили, и назвали ее "спящая красавица".

"Меня это порадовало. Еще один шанс напомнить миру о войне в Украине. Больше всего мне понравились украинские мемы с котиками: "Ярослава, просыпайся, уже Олимпиада закончилась.

Возвращение домой

Уже третий сезон в условиях полномасштабной войны Ярослава Магучих большинство времени проводит за границей. И как только есть возможность, то сразу же возвращается в родной Днепр. Среди десятков посещенных городов – свое считает лучшим в мире.

"Когда возвращаюсь в родной город, то выдыхаю. Думаю: "Я дома, наконец". Всегда жду этого момента, чтобы увидеться с родителями, с сестрой, с родными, с друзьями и с котом. Не забываем о коте", – смеется.

Первое, что спортсменка сделала по возвращении домой – вышла из поезда на вокзале в Днепре и обняла родных, потом забрала кота у сестры. Они с семьей собрались вместе обсудить все на свете. И в завершение Ярослава пошла на прогулку в любимый парк Тараса Шевченко.

Ярослава Магучих в любимом парке Днепра Алла Васьковская

"Я здесь выросла, здесь мои люди. Сейчас мы идем по парку, где я люблю гулять, заряжаться энергией. Именно здесь я тренировалась, бегала горки, делала разные упражнения в детстве. Как бы это ни звучало, я не боюсь обстрелов, потому что я дома. Хочу продлевать свою жизнь в Украине. А за границей сейчас потому, что это единственный путь показывать достойные результаты, представлять свою страну на международной арене, напоминать миру, что мы продолжаем сражаться и война еще не закончилась".

Полномасштабное вторжение Ярослава встретило тоже в родном Днепре. Была дома со своим парнем Назаром. Услышала взрывы, свист ракет.

В любимом парке Днепра Алла Васьковская

В первые дни она не думала о соревнованиях или тренировках. Появились волонтерские заботы, необходимость быть полезной. Но приближался основной старт сезона – чемпионат мира в помещении, к которому готовилась все время до 24 февраля.

"Это был такой шанс говорить, кричать о войне. Тогда в Белграде, наверное, был первый раз, когда я настолько сильно мечтала и хотела добыть в борьбе само золото, а не любую другую награду. Для того, чтобы потом пообщаться с медиа об Украине".

После золота в столице Сербии Ярославе казалось, что она вернется в Днепр через две недели, что война закончится, но вот уже третий год спортсменка живет за границей. Сейчас в Бельгии, где уже и ее соседи знают, что у них есть олимпийская чемпионка под боком. Приходят брать автографы, а когда есть старты в Брюсселе, болеют за соседку-мировую рекордсменку.

Ярослава Магучих – чемпионка мира-2022 в помещении Getty Images

Ритуалы перед соревнованиями: завтрак, косички, макияж, молчание

Перед соревнованиями у Ярослава нет особых примет. Какие приметы, если она обладательница черного кота?

У нее есть ритуалы и привычки, которые помогают правильно настроиться.

Хоть и не любит завтраки, но в день старта обязательно завтракает и идет гулять по городу. Потом отдыхает, слушает музыку или читает книгу. А за час до выезда на стадион делает прическу – любимые косички и рисует сине-желтые стрелки на веках.

"Когда рисуешь стрелочку, то ты уже не думаешь о соревнованиях, а думаешь, как нарисовать, чтобы она была одинакова на левом и на правом глазу. Не всегда это получается, и ты стираешь. Говоришь себе: "Спокойно, еще раз рисуем", – с фирменной улыбкой рассказывает атлетка.

Getty Images

Перед выходом на автобус Ярослава с тренером Татьяной Степановой десять минут сидят молча в полной тишине. И уже потом уезжают на стадион.

"Конечно, когда я приезжаю на соревнование, то волнения есть, без этого никак. Это дело, которое я люблю, у меня появляется адреналинчик. Здесь важно не перегореть. В юном возрасте – это сложнее делать, а с опытом, количеством прыжков" и соревнований – гораздо легче". "На соревнованиях просто покажи, что мы с тобой натренировались", – говорит Ярославе Татьяна Степанова перед любым стартом.

31 января 2024 года Магучих начала свой самый успешный в карьере соревновательный год с рекорда турнира в Германии и сезона в мире. Тогда она покорила планку на высоте 204 сантиметра. А уже в марте, завоевала серебро чемпионата мира в помещении.

"Люди писали: "Что же будет на Олимпийских играх, если сейчас серебро?". Я просто не поняла, когда для нас серебро стало не медалью. Да, будто я даже в финале не прыгала, провалила квалификацию. Иногда, эмоционально ты не можешь". справиться со всем, что происходит в жизни – немножко ломаешься. Глазго Никола Олислагерс была сильнее, более готова психологически, а я нет.

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Сказочное лето: мировой рекорд, олимпийское золото и третий подряд Бриллиант

Если бы после этого сезона Ярослава писала произведение "Как я провела лето", то из него вышла бы остросюжетная, мотивационная книга.

В июне спортсменка защитила титул чемпионки Европы в Риме, прыгнув 2.01 м. Золотом ее награждала обладательница "вечного рекорда" по прыжкам в высоту, Стефка Костадинова. Обняла и прошептала украинцы:

"Ты готова! Сначала 2.07. А потом 2.10 на Олимпиаде в Париже".

К Ярославе же чувство готовности пришло раньше. 7 июля во время этапа Бриллиантовой лиги она удивила весь мир, превзойдя рекорд, державшийся 37 лет. 210 сантиметров – эту цифру теперь Ярослава выводит почти во всех автографах, которые дает фанам.

Алла Васьковская

"Сегодня будет что-то особенное. Таково было ощущение утром, когда я делала макияж и прическу. Но уже в секторе поняла, наверное, ничего не будет…" Сначала прыгнула 195 см со второй попытки, потом та же история на 201 и 203. Переломный момент был, когда я со второго раза взяла планку на 207 см, а ведь это был мой личный и национальный рекорд. Сказала себе: "Вау, все-таки удалось". Потом мы думали, прыгать ли 210. Олимпиада впереди. К тому же я только что полностью восстановилась от травмы. Но решила, что прыгну хотя бы одну попытку. И вышло!!!! Это были очень крутые эмоции. Перед прыжком на 210 сантиметров, я думала, какой же праздник будет в Украине, если сейчас все удастся. Так и случилось, но радовалась я недолго. На следующий день россияне обстреляли детскую больницу "Охматдет". Да мы живем, к сожалению. Между победами и трагедиями.

Особенно сложно Ярославе сфокусироваться на скачках после обстрелов. Когда, прочитав новости из дома, нужно выходить и показывать результат.

"Сидишь и думаешь, как сейчас прыгать, когда ракета, например, попала в жилой дом недалеко от дома родителей и под завалами люди. В такие моменты, я думаю, вот прыгну сейчас, выйду к журналистам и все расскажу о случившемся. Пусть все знают".

Исторический мировой рекорд

Одной из причин мирового рекорда Ярославы Магучих стал разбег. Его за 2024 год меняли дважды. Раньше первые шаги спортсменки были прыжковыми – их заменили беговыми, чтобы она не тратила лишнюю энергию.

"Перед летним сезоном мы прибавили еще два шага. То есть у меня было 9 шагов, а стало 11. И вот март, апрель, май, все это время я прыгала и пыталась осознать изменения, запомнить, что надо делать. Когда прыгаешь 7 лет, и у тебя один разбег, а тут бах, и надо все менять".

Ярослава не считает 210 сантиметров своим максимумом. И уже есть новая цель – 215. Но не сразу. Нужно время. Возможно, начнет с планки на 2.12м.

Новый мировой рекорд в прыжках в высоту Getty Images

"Мой рекорд доказал, что нет невозможного. Есть такие мнения в спортивных кругах, что сейчас спорт более чист от допинга, чем 37 лет назад. Я не могу ничего точно утверждать, но счастлива, что сделала все только за счет тренировок, питания, восстановления и своего психологического состояния. Это же гораздо круче".

Золотой Париж

Через месяц после мирового рекорда Ярослава вернулась в Париж воплотить еще одну цель – золото Олимпийских игр. Эйфория от предыдущего достижения быстро прошла и оставила после себя только еще больше уверенности. В сектор Магучих вышла мировой рекордсменкой, номером один в рейтинге.

"Наконец-то!" – была ее первая мысль, когда завоевала золото Олимпиады.

Ярослава Магучих - Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Getty Images

"Я знала, что никто не прыгает выше меня. Но не чувствовала давления в стиле: "О Боже, это же Олимпийские игры, надо быть только первой". Я была расслаблена, меня это очень радовало. Так надо идти на все соревнования".

После золотой медали Олимпийских игр Ярослава четыре часа давала интервью журналистам по всему миру. Каждый услышал от Магучих о войне, обстрелах, полтысячи атлетов и тренеров, погибших из-за российского вторжения.

"Для меня сейчас такая мотивация: надо выигрывать, чтобы напоминать всему миру о войне. Это моя миссия как посольство Украины. Только благодаря моим наградам я могу это делать".

Олимпийские игры не являлись завершением сезона для днепрянки. Ей нужно было сразиться еще на трех (!) этапах Бриллиантовой лиги.

"Никак не могла настроиться и думала: "Что снова прыгать? Как бежать на эту планку?". У меня было эмоциональное истощение. Но настроилась, все же прыгнула, получила третий Бриллиант, завершила сезон хорошо, как всегда".

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Хорошо завершать – этого тренер Татьяна Степанова научила Ярославу еще с детства. После каждого очень удачного прыжка она просила девушку забыть обо всем и прыгнуть снова.

"Ярослава может смотреть на меня и без слов знать, что нужно сделать сейчас. За 8 лет мы понимаем друг друга взглядом. У нее высокая способность к самоконтролю, она умеет слушать, быстро повторить движение, которое ей показываешь", – объясняет Степанова.

С чего все начиналось...

Ярослава приезжает на тренировку в спортивную школу олимпийского резерва № 3 на левом берегу Днепра. Скоро у нее начнется подготовка к сезону, так что в графике появились легкие тренировки.

Именно в эту школу 7-летняя Ярослава впервые пришла на легкую атлетику, выбрала бег с барьерами.

Ярослава Магучих на переднем плане Из личного архива Магучих

В 11 хотела уйти из спорта, чтобы заниматься вокалом и музыкой. Но мир не мог остаться без своей рекордсменки, и ситуацию спасла Татьяна Степанова. Тренер снова влюбила Ярославу в легкую атлетику.

"Даже не знаю, что бы было, если бы мы тогда не встретились. Вместо бегать барьеры я все же решили прыгать, потому что мне нравилась атмосфера, когда все собираются в секторе, есть три попытки на каждую высоту. А ведь еще полет. Я даже сейчас время от времени представляю себя птичкой, лечу над планкой где-то в небе – это очень круто".

Татьяна Степанова в зале СДЮСШОР №3 Алла Васьковская

Татьяна Владимировна вспоминает, что первое, чем запомнилась ей Ярослава – огромные серо-голубые озорные глаза худощавой девочки, которая не хотела делать упражнения, и пряталась за старшими парнями-барьеристами.

"У нее до сих пор такие глаза, – добавляет Степанова, – я горжусь, что тренирую эту девушку. Мне с ней очень повезло. Наша команда в этом году сделала все, чтобы об Украине было слышно на весь мир".

Ярослава Магучих (слева), тренер Татьяна Степанова (справа) Из личного архива Магучих

Три миллиона из призовых за олимпийскую медаль на благотворительность

Мировой рекорд стал самой большой неожиданностью сезона для Ярославы. Больше чем золото Олимпиады.

"Для меня было принципиально – если выиграю золотую медаль, то часть призовых отдам на нужды военных. Я и раньше донатила, помогала закрывать собрание тем, кто ко мне обращался. Это не было публично. Не понимала, зачем афишировать. Но продолжается уже третий год. полномасштабной войны, подумала, что стоит показать людям на собственном примере – нужно продолжать донать".

Миллион гривен Ярослава отдала на обеспечение автомобилями боевых подразделений Сил обороны. По 500 тысяч в фонды "Ангелы Азова" и "Госпитальеры". И еще миллион для помощи зоозащитным организациям.

"К сожалению, животные сами себе не могут помочь. Я поддержала убежище, где брала своего кота Блэка, и еще три проверенных, которые мне посоветовали в "UAnimals".

Домашняя традиция: в межсезонье встречаться со школьниками

После завершения сезона Ярослав часто заявляется на встрече с детьми, как в Днепре, так и в других городах. По приглашению учителя физической культуры Ярослава Трихлеба, они с тренершей Татьяной Степановой пришли в днепровскую гимназию № 74. Школьники, занимающиеся спортом, по случаю такого праздника надели на шею все свои медали и подготовили вопросы.

Интересовались, когда Ярослава завершит карьеру, не лень ли ей ходить на тренировки, как училась в школе, почему начала заниматься легкой атлетикой.

– А чтобы вы посоветовали себе 13-летний сейчас?

– Сказала бы продолжать делать то, что делаю, не сдаваться, не смотреть на других, тогда будет результат.

Также Ярослава напомнила, что в 11 классе была отличницей. А за день до победы на чемпионате Европы в Германии успешно сдала национальный мультитест. Советовала детям учить английский язык, потому что и сама сейчас совершенствует его – занимается с преподавателем онлайн.

Одна из девочек подарила спортсменке сине-желтый браслет из резинок и колечко из бисера. Ярослава сразу же одела оба украшения

Девочка дарит браслет Ярославе Алла Васьковская

"Хотел ее поддержать, – объясняет девочка, – чтобы не грустила. Я смотрела интервью, где она говорит, что в начале войны ей было страшно, и она переживала за родителей. Пусть такие сюрпризы ее поддерживают. Мой папа на войне, и я за него волнуюсь".

Через час встреча завершается. Ярославу обступают более 20 детей. Каждый хочет совместное фото и подпись. Спортсменка не отказывает.

Ярослава фотографируется с детьми в гимназии 74 Алла Васьковская

"Не хочу быть идолом или кумиром. Я обычный человек, который делает свое любимое дело и наслаждается им. Обрадуюсь, если смотивирую кого-то достичь таких успехов, как и я, или превзойти их. Хочу, чтобы больше детей занимались спортом, пусть и не профессионально".

Свободное время в межсезонье: кот, рисование, книги и семья

С двух месяцев дома, только в последние недели у Ярославы был первый полностью свободный вечер. Она рисовала картину по номерам и играла с котом.

"Кот, – вздыхает спортсменка, – его же снова надо отдавать. Сначала был с родителями, сейчас с семьей сестры. Они уже говорят мне: "Возвращай кота, где наш кот?" А я отвечаю: "Это мой кот, спокойно, ему хорошо со мной".

Ярославу осталось дочитать 15 страниц в биографии Анны Винтур. Она заказала сестре еще много книг, пока была за границей. Думала, приедет домой и будет читать.

"Да, начиталась. У меня лежат упакованные книги, не открытые. Теперь придется их все с собой везти назад".

В свободное время для отдыха Ярослава выбирает уютный вечер с родными по игре в настольные игры, в воспоминаниях и теплых разговорах.

"За границей я тоже нахожу время для семьи. Есть же видеосвязь, мессенджеры. Особенно обрадовалась, когда родители приехали в Португалию. Я была там на тренировочном собрании. Это время вместе зарядило и меня на новый сезон, и их".

Еще один родной человек, поддерживающий спортсменку – ее жених, барьерист Назар Степанов. Итого они уже 5 лет. И в 2024 году Назар сделал девушке предложение.

"Я очень рада, что мы нашли друг друга и сейчас живем вместе. Надеюсь, что все-таки, когда война закончится, нам удастся организовать свадьбу. Хочу, чтобы она была в Днепре, пригласить семью, друзей. Сейчас невозможно так собрать всех – разбросаны миром".

Подготовка к новому сезону

Ярослава начала тренироваться еще в Днепре, но полноценная подготовка начнется в декабре. 28 ноября она отправилась из Украины на остров Тенерифе.

"Все будет четко по графику, как я люблю: тренировки, возобновления, снова тренировки. Соревнования же меня ждут в конце января. Ближайшие основные старты в марте – чемпионаты Европы и мира в помещении. Очень хочется дополнить золото из Белграда, такой же медалью из Китая в этом году. Будут рядом висеть".

Уже сегодня, 1 декабря, в Монако станет известно, получит ли Ярослав Магучих титул лучшей спортсменки стадионных видов легкой атлетики в мире.

"Эта номинация показывает мой путь от первого чемпионата мира 5 лет назад - до теперь, когда у меня уже столько титулов и мировой рекорд".

После каждого успешного сезона, как и после очень удачного прыжка, Ярослава хочет сделать еще лучше. Всегда соперничает только сама с собой.