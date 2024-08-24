33 лучших спортсмена в истории Украины

К 33-й годовщине независимости Украины редакция издания Чемпион определила 33 лучших спортсмена в истории.

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Сначала специальная комиссия определила лонг-лист из 128 спортсменов, ковавших победы украинского спорта и поднимавших сине-желтый флаг на крупнейших аренах мира.

После чего 11 журналистов издания и заместитель главной редактора Украинской правды Евгений Будерацкий избрали своих фаворитов, определив места. За 1 место спортсмен получал 33 балла, за 33-е — 1.

Кроме собственно побед (титулов, медалей и т.п.) учитывались следующие критерии: репутация, гражданская позиция, карьера, наследие и влияние на свой вид спорта как в мире, так и в Украине.

В этом рейтинге вы не увидите ни Сергея Бубки, ни Яны Клочковой, на счету которой 4 золотые медали двух Олимпийских игр.

С большой вероятностью, и Бубка, и Клочкова не только попали в рейтинг, а заняли бы места в топ 5.

И если с бывшим главой НОК Украины все понятно: его имя не покидает полосы ведущих украинских СМИ, то Яна Клочкова вообще исчезла с радаров. Известно, что после аннексии Крыма уроженка Симферополя вернулась на свою малую Родину. Мы побеседовали с несколькими людьми, в свое время находившимися в близком окружении пловчихи. Как отметили наши собеседники, связь с Клочковой утрачена, ее деятельность на данный момент неизвестна.

Также респонденты не голосовали за Александру Тимошенко, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по художественной гимнастике, которая в самый разгар большой войны, в 2022-м, принимала участие в турнире "Небесная грация", организованном путинисткой Алиной Кабаевой в Москве.

Очевидно по репутационным причинам в 33 лучших не попал и Василий Ломаченко, который был в списке кандидатов, однако славы среди наших журналистов не взыскал.

33 лучших спортсмена в истории независимой Украины

Итак, начинаем в обратном отсчете.

33. Мария Музычук, шахматы

Марія Музичук Krzysztof Szeląg

Уроженка Стрыя Львовской области получила звание гроссмейстера в 2015-м, в том же году стала чемпионкой мира по классическим шахматам.

Победительница шахматной Олимпиады (самый престижный турнир для национальных команд) в составе сборной Украины.

Лучшая шахматистка мира 2015 года.

На 1 мая 2024 занимает 8 строчку в рейтинге ФИДЕ среди женщин.

32. Николай Мильчев, стендовая стрельба

Микола Мільчев, Ріо-2016 НОК України

Мастер стендовой стрельбы из Одессы. Олимпийский чемпион 2000 года.

Его выступление с мировым рекордом в финале сиднейской Олимпиады — один из самых ярких эпизодов в украинской спортивной истории.

Возглавляет сборную Украины по стендовой стрельбе и является личным тренером Ирины Маловичко, которая представляла нашу страну на Олимпиаде в Париже.

31. Денис Беринчик, бокс

Денис Берінчик Top Rank

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Запомнился болельщикам невероятным характером и жаждой победы.

Весной этого года наконец-то осуществил свою спортивную мечту — получил чемпионский пояс среди профессионалов.

Широко известен своими патриотическими выходами на ринг.

Продолжает активную карьеру и не менее активно помогает ВСУ.

30. Андрей Ярмоленко, футбол

Андрій Ярмоленко УАФ

Уроженец Чернигова почти ровесник независимости (родился 23 октября 1989).

Рекордсмен сборной Украины по сыгранным матчам (122), второй бомбардир (46) в истории национальной команды. Сыграл на 4-х чемпионатах Европы, всех, в которых участвовала сборная.

Неоднократный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины в составе Динамо Киев.

Много помогает военным с 2014 года. С начала полномасштабной войны один из самых больших частных доноров ВСУ среди спортсменов.

Неоднократно публично обращался к своим российским коллегам с призывом не молчать.

Без сомнения, один из самых авторитетных спортсменов Украины 21 века.

Продолжает спортивную карьеру в составе Динамо.

29. Станислав Медведенко, баскетбол

Станіслав Медведенко та Кобі Браянт LA Lakers

Воспитанник киевского баскетбола.

Двухкратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс вместе с Шакилом О'нилом и Коби Брайантом.

Пытался построить политическую карьеру, пока безуспешно.

После 24 февраля 2022 года активно занимается волонтерством, принимал участие в различных программах по популяризации Украины в мире.

28. Дарья Билодид, дзюдо

Дар'я Білодід НОК України

Самая молодая в истории дзюдо чемпионка мира.

В свои 23 года – двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх-2020 в Токио завоевала бронзовую медаль.

На Играх в Париже, завершившихся 11 августа, не смогла завоевать медаль, проиграв в 1/8 финала.

Самая титулованная украинская дзюдоистка всех времен, не только среди женщин.

Громких заявлений касательно своей карьеры после фиаско в Париже не делала.

27. Инна Осипенко-Радомская, гребли на байдарке

Інна Осипенко-Радомська X Sport

Под украинским флагом завоевала 4 олимпийские медали: "золото" Пекина-2008, два "серебра" Лондона-2012 и "бронзу" Афин-2004 в четверке.

В 2014-м сменила спортивное гражданство, выступив на Олимпиаде в Рио за Азербайджан.

После завершения карьеры вернулась в Украину, работала тренером.

По информации из открытых источников, после 24 февраля 2022 переехала в Словакию, где тренирует украинских детей.

26. Александр Хижняк, бокс

Олександр Хижняк НОК України

"Полтавский танк" выиграл в любительском боксе все.

Олимпийский чемпион и серебряный призер олимпийских игр, чемпион мира и Европы.

Продолжает активную карьеру, однако о переходе в профессионалы никаких заявлений после "золота" Парижа-2024 не делал.

25. Елена Пидгрушная, биатлон

Олена Підгрушна biathlon.com.ua

Вместе с партнершами по команде сестрами Витой и Валентиной Семеренко и Юлией Джимой завоевала вторую золотую медаль в истории Украины на зимних Олимпиадах.

Девушки торжествовали в Сочи в эстафете 4х6 км.

Пидгрушная була многолетним капитаном "золотой эстафетной команды".

В 2013 году стала чемпионкой мира, одной из трех в истории Украины в личной гонке.

Еще во время активной карьеры принимала паузу в своих выступлениях и была заместителем министра молодежи и спорта.

24. Василий Вирастюк, стронгмен

Василь Вірастюк Інстаграм Василя Вірастюка

Многократный победитель самых престижных соревнований стронгменов, самый сильный человек мира в 2004 году.

Является действующим народным депутатом Верховной Рады Украины.

Занимается волонтерством, участвует в различных благотворительных мероприятиях.

23. Жанна Пинтусевич-Блок, легкая атлетика, спринт

Жанна Пінтусевич-Блок Playboy

Украинская спринтер, чемпионка мира в королевской дистанции — беге на 100 м.

Чемпионка мира в беге на 200 м, двукратный серебряный призер чемпионатов мира на тех же дистанциях.

В 1999 году вышла замуж за американского тренера Марка Блока. Проживает в США.

22. Вита Семеренко, биатлон

Віта Семеренко biathlon.com.ua

Олимпийская чемпионка (эстафета) и бронзовый призер Сочи-2014. Призер чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

Официально о завершении карьеры не объявляла.

21. Валя Семеренко, биатлон

Валя Семеренко Андрєй Іванов/biathlon.com.ua

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 и чемпионка мира 2015 года в гонке по массовому старту. Победительница этапов КС в личных гонках.

В 2015 году до последнего сражалась за Большой хрустальный глобус Кубка мира.

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Как и ее сестра-близнец не объявляла о завершении карьеры.

20. Александр Шовковский, футбол

Олександр Шовковський

Всю карьеру провел в киевском Динамо, воспитаником которого является. За почти 19 лет в бело-синей футболке сыграл за киевлян 426 матчей. Полуфиналист Лиги чемпионов.

За сборную Украины сыграл 92 матча, на чемпионате мира-2006 вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала. В матче 1/8 финала Мундиаля против швейцарцев в серии послематчевых пенальти не пропустил ни одного гола.

В 1999 году вошел в список 50 претендентов на Золотой мяч – приз лучшему футболисту Европы.

В настоящее время возглавляет родной клуб.

19. Ирина Мерлени, борьба

Ірина Мерлені НОК України

Первая в истории олимпийская чемпионка по женской борьбе.

На Олимпиаде в Афинах торжествовала в весовой категории до 48 кг. Бронзовый призер Олимпиады-2008, чемпионка мира и Европы.

В 2014 году выставила на благотворительный аукцион золотую медаль турнира "Черное море". Собранные средства пошли раненым украинским военным.

С началом полномасштабного вторжения России переехала в Швецию.

18. Екатерина Серебрянская, художественная гимнастика

Катерина Серебрянська

Олимпийская чемпионка Атланты-1996. Многократная чемпионка мира и Европы.

После активной карьеры было множество социальных проектов, возглавляла комиссию атлетов НОК и даже имела собственную телепередачу на одном из центральных каналов.

Пока о ее жизни ничего не известно, но нам удалось выяснить, что Серебрянская до 24 февраля 2022 года проживала и работала в Киеве.

17. Олег Верняев, спортивная гимнастика

Олег Верняєв НОК України

Олимпийский чемпион и серебряный призер Рио-2016, чемпион мира и Европы.

Пропустил Олимпиаду в Токио из-за дисквалификации.

Отбыв дисквалификацию, погрузился в большой спорт, вместе с партнерами по команде стал чемпионом Европы 2024 года в командном многоборье.

На Играх в Париже-2024 был близок к медали в командном многоборье, но не сложилось.

16. Сергей Ребров, футбол

Сергій Ребров

Один из лучших украинских футболистов в истории.

Воспитанник донецкого Шахтера, снискавший славу в киевском Динамо. Вместе с командой играл в полуфинале Лиги чемпионов 1999 года.

Многократный чемпион Украины и обладатель Кубка.

Вместе с другими бывшими и действующими футболистами много помогает украинской Армии.

Возглавляет национальную сборную Украины, которую вывел в финальную часть Евро-2024.

15. Александр Абраменко, лыжный фристайл, акробатика

Олександр Абраменко НОК України

Самый титулованный украинский атлет зимних Олимпийских игр.

Олимпийский чемпион (третий в истории Украины) и серебряный призёр Олимпиады.

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После Игр в Пекине завершил спортивную карьеру, вице-президент федерации.

В 2022 году вместе с друзьями создал платформу для донатов волонтерам.

Свою жизнь связывает с менеджментом. Спортсмена часто можно встретить на разных конференциях, тренингах и т.д.

14. Василий Иванчук, шахматы

Василь Іванчук Гал-інфо

Многократный победитель супертурниров (этакий аналог турниров Grand Slam в теннисе), вицечемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион шахматной Олимпиады.

По мнению специалистов, один из лучших шахматистов всех времен, один из "гениев шахмат".

Проживает во Львове. Не любит публичность.

13. Инесса Кравец, легкая атлетика, тройной прыжок, прыжки в длину

Інеса Кравець

Мастер прыжковых дисциплин в длину — прыжки в длину и тройной прыжок.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в тройном прыжке. Серебряный призер Олимпиады в Барселоне 1992 года в прыжках в длину. Чемпионка мира.

Ее мировой рекорд (15,50 м) в тройном прыжке продержался почти 26 лет. Олимпийский рекорд – на год меньше.

После спортивной карьерьеры занималась тренерской детальностью.

12. Елена Костевич (пулевая стрельба)

Олена Костевич НОК України

Стала олимпийской чемпионкой в 19 лет на Играх в Афинах.

В общей сложности завоевала 4 олимпийские медали на 3-х разных Олимпиадах.

Олимпийские игры в Париже, на которых спортсменка не смогла выбороть медалей, стали 6! в карьере (рекорд для украинских спортсменов).

Продолжает активные выступления.

11. Юрий Чебан (гребля на каноэ)

Юрій Чебан Getty Images

Двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира.

Первое золото Олимпиады завоевал в Лондоне в 2012 году, а через 4 года подтвердил свой статус в драматической борьбе не только с соперниками, но и с компьютером, поначалу ошибочно не включившим одессита в финальный заплыв.

Его финиш в Рио-2016 навсегда вошел в анналы не только украинского спорта.

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После карьеры возглавлял профильную федерацию.

Имеет активную гражданскую позицию.

10. Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика)

Лілія Подкопаєва Getty Images

Первая двукратная олимпийская чемпионка (Атланта-1996) времен независимости. На тех же Играх была близка к третьему золоту, однако завоевала серебряную медаль.

Чемпионка мира и Европы.

Несмотря на то, что живет в американской Атланте, где открыла собственную школу спортивной гимнастики, часто посещает Украину,

Имея сильную гражданскую позицию, много говорит на международной арене про войну в Украине, участвует в различных социальных, благотворительных проектах.

9. Элина Свитолина, теннис

Еліна Світоліна Getty Images

Самая титулованная теннисистка в истории Украины.

17 выигранных турниров WTA, самое высокое третье место в мировом рейтинге.

Более пяти лет находилась в топ 10 рейтинге WTA.

29-летняя одесситка продолжает активную карьеру на самом высоком уровне и является одним из самых мощных спикеров Украины в мире.

8. Ярослава Магучих, легкая атлетика, прыжки в высоту

Ярослава Магучіх Getty Images

В свои 23 года выиграла все возможные титулы в прыжках в высоту: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

В июне установила новый мировой рекорд (2,10 м), превзойдя предыдущее достижение (2,09 м), которое держалось 37 лет!

Первая из ведущих украинских атлетов пошла в конфронтацию с Сергеем Бубкой.

После Олимпийских игр в Париже совершила три больших пожертвования на ВСУ.

Мощный голос Украины на международной арене.

7. Жан Беленюк, греко-римская борьба

Жан Беленюк Getty Images

Олимпийский чемпион и двукратный призер (серебро и бронза) Олимпиад в греко-римской борьбе.

Двухкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

После бронзовой медали Парижа-2024, где продемонстрировал бойцовские качества и невероятный характер, объявил о завершении карьеры.

Еще в 2019 году присоединился к Партии "Слуга народа", стал народным депутатом, которым является до сих пор.

Также выдвигался на пост президента НОК Украины.

6. Оксана Баюл, фигурное катание

Оксана Баюл Getty Images

Первая в независимой истории олимпийская чемпионка.

На Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллегаммере завоевала золотую медаль в драматической борьбе с американкой Нэнси Керриган.

За год до этого 15-летняя Баюл выиграла чемпионат мира.

После триумфа переехала в США, участвовала в турнирах профессионалов, испытывала определенные проблемы с алкоголем и американским законом.

В 2021 году отказалась от украинского гражданства, но после 24 февраля 2022 года достаточно активно говорит о войне, по крайней мере, в своих социальных сетях.

Ее короткая программа на Олимпийских играх-1994 считается специалистами едва ли не самым лучшим выступлением в истории фигурного катания.

5. Виталий Кличко, бокс

Віталій Кличко

Начинал карьеру в кикбоксинге, где достиг титула чемпиона мира (дважды среди любителей, четырежды среди профи).

Вице-чемпион мира по боксу среди любителей. Пропустил Олимпийские игры в Атланте из-за травмы, которые в доминирующем стиле выиграл его брат.

После Атланты начал вместе с братом профессиональную карьеру.

Чемпион мира среди профессионалов по версиям WBC и WBO. Единственный в мире "Вечный чемпион" по версии WBC.

Его бой против Леннокса Льюиса – одна из самых ярких страниц в истории отечественного спорта.

В настоящее время мэр Киева.

Герой Украины.

4. Андрей Шевченко, футбол

Андрій Шевченко

Возможно, лучший футболист Украины в целом, и лучший во времена независимости.

В 2004 году обладатель "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту Европы. Самая пристежная индивидуальная награда мирового футбола.

В составе национальной команды сыграл 111 матчей, забил 48 голов (лучший показатель к этому времени). Вместе со сборной стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

В 1999 году вместе с Динамо остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, после чего перебрался в Милан, где стал легендой клуба, вторым лучшим бомбардиром в истории "красно-черных".

После неудачного вояжа в Челси, вернулся в родной клуб. Завершил карьеру после домашнего Евро-2012, где его дубль помог победить Швецию в дебютной игре.

С 2016 по 2021 год являлся главным тренером сборной Украины, которую вывел в 1/4 финала Евро-2020.

В настоящее время президент Украинской ассоциации футбола.

Вместе с братьями Кличко — самый известный украинский спортсмен в мире.

Герой Украины.

3. Александр Усик (бокс)

Олександр Усик Top Rank

По суммарному статусу своих титулов, возможно, лучший спортсмен в истории Украины.

Олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей.

Абсолютный чемпион мира среди профессионалов в двух весовых категориях (крузервейте и хевивейте), в обоих владел всеми четырьмя самыми престижными поясами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину один из главных и громких голосов в мире от Украины.

За более 2 лет войны в Украине пожертвовал на разные нужды более 10 млн долларов.

2. Ольга Харлан (фехтование на саблях)

Ольга Харлан Віталій Клюєв/НОК України

Обладательница наибольшего количества олимпийских медалей в истории Украины.

Двухкратная олимпийская чемпионка в команде.

Шестикратная чемпионка мира, восемь раз выигрывала первенство Европы.

Перформанс 17-летней Харлан в финале пекинской Олимпиады вписан золотыми буквами в историю мирового спорта. Ее 9 точных уколов подряд внесли перелом в ход схватки за золотые медали, ее укол принес Украине "золото".

После Рио-2016 несколько раз намекала на завершение карьеры, брала даже паузу, однако вернулась перед Играми в Токио, где выступила неудачно.

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году завоевала бронзовую медаль в личном первенстве саблисток и вытянула команду в командном финале, принеся первое "золото" Украине в столице Франции.

Летом 2023 года отказалась подавать руку российской фехтовальщице Смирновой, из-за чего была сразу дисквалифицирована (регламент фехтования требует рукопожатия), однако позже Международная федерация отменила наказание и даже внесла изменения в регламент.

Свою чемпионскую саблю из Парижа продала на аукционе за 10 млн. гривен, которые переадресовала на помощь ВСУ.

Официально о завершении карьеры не объявляла.

1. Владимир Кличко (бокс)

Володимир Кличко

Олимпийский чемпион уже в далеком 1996 году.

После Олимпиады вместе со старшим братом приступил к профессиональной карьере длиной в 20 лет.

Чемпион мира тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBO.

За свою карьеру победил 23 бойца за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса.

Ему принадлежат рекорды общей продолжительности обладания титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4382 дней = 12 лет), количества побед в боях за титул объединенного чемпиона и самой длинной серии защит объединенного титула.

Также рекордсмен по количеству побед в боях за титул объединенного и абсолютного титула чемпиона мира, а также обладателем самой длинной серии защит объединенного и абсолютного титула чемпиона мира в истории профессионального бокса.

В течение всей карьеры и после нее занимался благотворительностью.

После полномасштабного вторжения России в Украину большую часть времени проводит в Киеве рядом с братом.

Регулярно принимает участие в мероприятиях, популяризирующих Украину в мире и являющихся одним из крупнейших спикеров Украины в мире.

Послесловие

Во время голосования наши журналисты упомянули в своих анкетах 83 спортсмена.

Интересно, что ни один из опрашиваемых не поставил победителя рейтинга Владимира Кличко на первое место, что не помешало чемпиону мира по боксу опередить на 3 балла Ольгу Харлан.

В свою очередь Ольга Харлан упоминалась первой четырьмя журналистами.

Также следует отметить, что Александра Усика и Андрея Шевченко разделил всего 1 балл.

Сколько баллов набрали представители топ 10