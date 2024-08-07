Беленюк потерпел поражение в полуфинале Парижа-2024

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк провел полуфинальный поединок на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/2 Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, проиграл 22-летнему представителю Ирана Алирезу Мохмадипиани.

Оба бойца набрали по три балла, однако соперник украинца последним провел активное действие. Именно это правило определило победителя и именно благодаря нему ранее стал финалистом в весе до 67 кг другой украинец Парвиз Насибов.

Беленюка ждет утешительная стычка за право выйти в бронзовый финал. Она состоится в четверг, 8 августа. Начало запланировано на 12:00 по киевскому времени. Соперник определится со временем.

В финале иранцу Алирезу Мохмадипиани будет противостоять победитель другого полуфинального противостояния между представителем Болгарии Семеном Новиковым и венгром Давидом Лошонке.

Отметим, что Семен Новиков ранее выступал за Украину и изменил гражданство из-за конфликта с Жаном Беленюком. Именно Новиков должен был поехать на Игры в Токио-2020, однако федерация тогда сделала выбор в пользу Беленюка.

Напомним, на пути в полуфинал 33-летний украинец одержал уверенные победы над китайцем Цянь Хайтао и казахстанцем Нурсултаном Турсиновым.

Добавим, что Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016. Жану впервые за 8 лет не удалось выйти в финал Игр.

Сейчас в медальной копилке Украины в Париже-2024 семь наград: два золота, два серебра и три бронзы. Еще две медали гарантированно получат вышеуказанный Насибов, а также боксер Александр Хижняк. Последний сегодня проведет финальное сражение против казахстанца Нурбека Оралбая.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.