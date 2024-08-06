Беленюк: Через неделю иду на пенсию

Во второй части эксклюзивного интервью специальному корреспонденту Чемпиона Жан Беленюк размышляет, как изменился его менталитет после избрания в Верховную Раду, кем себя видит через 5 лет и хочет ли остаться в спорте уже в должности функционера.

Либо ты сияешь в лучах славы, либо занимаешь четвертое место и все понимают, что это не результат.

— Жан, в Париже многие из наших олимпийцев заняли 4-5 места. В этом контексте есть ли смысл, чтобы украинские атлеты, финиширующие в топ-6, получали небольшие премии от государства. Потому что сейчас, если ты третий, получаешь 80 тысяч долларов. Если четвертый — кажется, ничего.

— После Рио-де-Жанейро были выплаты для олимпийцев, финишировавших либо в топ-6, либо в топ-8. Министерство молодежи и спорта приняло дополнительный акт на этот счет. Выплаты были намного ниже, чем за медали. Фактически это было поощрение. Чтобы спортсмены не слишком сильно разочаровались. Не знаю, как будет сейчас. Но спорт иногда это достаточно жесткая вещь. Или ты сияешь в лучах славы. Есть все лавры победителя, выплаты, внимание фанатов и медиа. Или занимаешь четвертое место и все понимают, что это не результат. В этом случае четвертое или пятое место может быть равно последнему. Они самые досадные. Ты хорошо проделал свою работу, продемонстрировал хороший результат. Но без медали это не котируется. Это нужно принять. Поэтому желаю нашим олимпийцам, занявшим высокие места, но не попавшим в призеры, не разочаровываться и дальше верить в себя. Продолжайте штурмовать спортивные вершины. Здесь показателен пример Ильи Ковтуна, который сначала дважды стал четвертым, а затем выиграл медаль.

— У многих олимпийцев из нашей команды родители или друзья в ВСУ. У вас кто-нибудь из близких есть в армии?

— У меня из близких родственников в Украине только мама. Она живет в Киеве в реалиях военного времени. Переживает, но верит в победу. Отец у меня погиб много лет тому назад. Друзья служат в разных подразделениях — в ГУР, ВСУ, Нацгвардии. Многие знакомые спортсмены-военнослужащие. Такие, как и я. Просто я сейчас откомандирован в Верховную Раду.

— 10 лет назад у нас с вами был интересный диалог, в котором вы, на тот момент чемпион Европы, рассказывали мне, как власть не ценит ваш талант и спортивные заслуги. Как работа в Верховной Раде изменила ваш менталитет? По моему мнению, в то время вы демонстрировали в этих вопросах ограниченное мировоззрение.

— Конечно, в этом контексте у меня изменилась точка зрения. Я стал глубже понимать процессы, как происходят изменения в таких сферах, как спорт. Кто за что отвечает — какие ветви власти. Анализировал то, как себя вел тогда. Признаю, это было поведение сугубо спортсмена. Сейчас среди коллег многие себя так же ведут. Я их никогда не осуждаю. Они просто иногда не понимают процессов и ответственности тех или иных органов власти.

Так же, как многие украинцы относятся к политике. У нас достаточно политизированное общество. Но мало кто понимает, как вообще происходит большая политика. Я сделал серьезный шаг вперед по сравнению с Жаном, который был 10 лет назад. Это нормально, когда со временем человек расширяет свое мировоззрение. Сейчас ясно понимаю процессы коммуникации государства со сферой спорта. Понимаю, кто за что отвечает, каким образом вводятся те или иные решения. Какие инстанции отвечают за определенные векторы развития. Есть понимание причинно-следственной связи. И это касается не только спорта. Работа в Верховной Раде дала мне возможность понять реалии вещей в контексте всего государства.

Если по соседству РФ, тебя будут пытаться убить

— Заметил, что в быту некоторые наши олимпийцы продолжают общаться на русском. Вы полностью перейти на украинский не собираетесь?

— Постоянно пытаюсь усовершенствовать свой украинский. В быту еще использую русский в некоторых моментах. Активно изучаю английский, даю интервью на английском.

— Вы уже заявили, что после Олимпиады завершаете свою спортивную карьеру. Кем себя видите через 5 лет? Есть желание остаться в спорте в качестве функционера?

— Сейчас мне сложно представить себя и государство через пять лет. На данный момент я активный спортсмен, но через неделю, скорее всего, уже ухожу на пенсию. Параллельно работаю в украинском парламенте, поэтому мне точно есть чем заняться в данный момент. Хочется окончания войны на украинских условиях. Восстановления нашей экономики. Возвращение миллионов украинцев домой, второе же связано с третьим. Хочется получить гарантию безопасности от наших партнеров. Если по соседству находится такой враг как РФ, которая будет постоянно пытаться убить тебя, то только серьезные гарантии безопасности позволят нам рассчитывать на нормальную стабильную жизнь в нашей стране.

Так что пока среднесрочных планов не строю, ведь неизвестно, что будет через год. Что уж говорить за 5 лет. Единственное знаю, что спорт в моей жизни останется навсегда. Какая моя роль будет в нем – этот вопрос открыт. Может, пойду в бизнес. Может быть, буду заниматься настольным теннисом.

— Это ваше новое хобби?

—Настольным теннисом интересовался достаточно давно — мне он нравился с детства. Последние несколько лет делаю это более систематически. Играю уже на другом, более качественном уровне. Когда есть время, посещаю теннисные клубы. Во многом это зависело от моей борцовской подготовки. Но после окончания активной борцовской карьеры смогу уделять настольному теннису больше времени. Слежу за олимпийским турниром по этому виду спорта, знаю подавляющее большинство топ-игроков. В олимпийской деревне фотографировался с легендой китайского настольного тенниса Ма Лонгом. Это отдушина, которая мне отлично заходит. И хобби, и активный досуг, который позволит держать себя в хорошей физической форме. Как будет дальше — посмотрим.

Максим Розенко, Чемпион, из Парижа

Ответственный редактор — Денис Шаховец