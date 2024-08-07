Беленюк стал полуфиналистом Парижа-2024

33-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк провел второй поединок на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/4 финала Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, победил 33-летнего казахстанца Нурсултана Турсинова — 7:3.

В полуфинале, запланированном на 19:45 по Киеву, соперником Жана будет 22-летний представитель Ирана Алиреза Мохмадипиани.

Напомним, в 1/8 Беленюк одолел 27-летнего китайца Цянь Хайтао — 7:1. Медальные стычки в греко-римской борьбе состоятся в четверг, 8 августа.

Отметим, что Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов, также ставший полуфиналистом Парижа-2024, но в весовой категории до 67 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.