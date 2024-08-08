🥈 Насибов получил для Украины серебро в греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов провел финальный поединок на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В финале Насибов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, уступил Эсмаили Лейвеси из Ирана.

Парвиз получил первую активность, заработав 2 балла в начале поединка, позже Эсмаили получил партер, который украинец, к сожалению, не смог реализовать. Первый поединок завершился с преимуществом Насибова 3:0, но уже на старте второго периода Лейвеси сначала провел скорую атаку, а затем получил бал за пассивность украинского борца, сравнив счет.

Ближе к середине периода украинец совершил бросок через себя, но таким образом позволил иранцу себя накрыть, поэтому счет сразу сравнялся до отметки 5:5, к концу поединка представитель Ирана завоевал один балл, и держал победный счет до конца, Парвиз не смог провести атаку, закончил бой с серебряной медалью.

Напомним, на пути к серебряной медали украинец одержал две волевые победы над сербом Мате Немешем и кыргызстаном Амантуром Исмаиловым, а в полуфинале победил Хасрата Джафарова из Азербайджана.

Отметим, что это второе серебро в карьере Насибова, первое он получил на Олимпийских играх в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Этот олимпийский финал стал для него вторым в карьере. Интересно, что три года назад Парвиз также уступил в финале другому иранцу Мохаммеду Реза Гераеи.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, также проведший полуфинальную схватку, но в весовой категории до 87 килограммов.

Сейчас в медальной копилке Украины в Париже-2024 восемь наград: два золота, три серебра и три бронзы.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 13-го соревновательного дня Олимпиады-2024.