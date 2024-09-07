Золото и 3 серебра. Итоги выступления украинских спортсменов 6 сентября на Паралимпиаде-2024

6 сентября, в девятый соревновательный день Паралимпийских игр 2024 года, было разыграно 57 комплектов медалей в 12 видах спорта. В активе украинских спортсменов 6 наград.

Егор Дементьев завоевал золотую медаль в велошосе. 37-летний украинец на финише вырвал победу у трех соперников, показав результат 2:18,59. Финиш групповой гонки в классе C4-C5 был сверхзрелищным. Победителя определили только с помощью десятых секунды.

В финальном заплыве на 100 метров стилем баттерфляй (класс S11) Даниил Чуфаров получил серебро. Для него это четвёртая медаль Парижа-2024. Ранее он стал серебряным призером 200-метровки комплексным стилем, а также выиграл две бронзы на 100-метровках брассом и на спине.

А вот другой украинец Михаил Сербин показал девятое общее время и завершил выступления на Паралимпиаде-2024. 20-летний Сербин покидает Париж с золотой медалью, выигранной на дистанции 100 метров на спине в классе S11.

Денис Остапченко выиграл серебро в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем (класс S3), собрав в Париже-2024 полный комплект наград. Ранее он завоевал бронзу в эстафете и золото на 50-метровке на спине. Другой украинский пловец Сергей Паламарчук финишировал четвертым.

Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в легкой атлетике на дистанции 1500 метров, класс T20. 38-летняя украинка показала результат 4:28,40, что является ее личным рекордом.

Настольный теннисист Максим Николенко не смог обыграть в полуфинале китайца Чжао Шуая (2:3). Несмотря на поражение Николенко получил бронзовую награду в классе MS8. В свою очередь Виктор Дидух в своем полуфинале обыграл Писита Вангпхонпханасири из Тайланда (3:1) и в финале встретится именно с Шуаем. Поединок между ними состоится 7 сентября. Начало — 14:00.

Украинская фехтовальщица Елена Федота-Исаева дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Сайсун Джана из Таиланда (6:15), однако победила во всех утешительных встречах и выиграла бронзу. В малом финале украинка со счетом 15:6 победила представительницу Гонконга Тун Нга Тин.

Елена Федота-Исаева Getty Images

Артем Манько также уступил в четвертьфинале, однако не смог выйти в бронзовый финал, проиграв решающую утешительную схватку 29-летнему турку Хакану Аккая. Такая же участь ждала и Евгению Бреус, которая в 1/8 финала проиграла китаянке Хайян Гу, однако в утешительных поединках также дошла до схватки за финал. Там она во второй раз проиграла представительнице Китая.

Андрей Демчук, Антон Дацько и Олег Науменко потерпели поражение в своих матчах 1/8 финала и не смогли зацепиться за выход в бронзовый финал в утешительных схватках.

Настольная теннисистка Ирина Шинкарева в четвертьфинале в трех сетах проиграла китаянке Гуйян Ксяонг в классе WS9 и завершила борьбу за медали.

Марина Мажула напрямую вышла в финал, выиграв квалификационный заезд в каяке-одиночке на 200 метров. Также победу в квалификационном заезде (класс VL3) ва'а-одиночки на 200 метров одержал Владислав Епифанов.

А вот Наталья Лагутенко не смогла напрямую выйти в финал в ва'а-одиночке на 200 метров в классе VL3. Украинка финишировала четвертой и выступит в полуфинале. В полуфиналы также попал Андрей Кривчук. Он не смог квалифицироваться в финал в заезде ва'а-одиночки на 200 метров в классе VL2, финишировав последним.

39-летняя Оксана Ботурчук с личным лучшим результатом сезона квалифицировалась в полуфинал в беге на 200 метров среди представительниц класса Т12, однако не смогла выйти в финал, заняв общее 7-е место.

Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым

В мужском классе Т37 Николай Райский забрал последнюю путевку в финальный забег на 200 метров. Другой украинец Ярослав Окапинский показал 11-й общий результат и не сможет сразиться за медаль.

Легкоатлеты Роман Павлик и Александр Литвиненко показали лучшие личные результаты сезона, однако не смогли попасть в финал 100-метровки в классе Т36. Оба украинца финишировали последними в своих полуфиналах.

44-летний Николай Жабняк с лучшим личным результатом сезона (49,25 метра) занял лишь седьмое место в секторе метания диска среди представителей класса F37.

В классе S5 Ярослав Семененко не сумел принести Украине награду в плавании на 50 метров баттерфляем. Свой заплыв бронзовый призер Паралимпиады-2016 завершил на шестом месте. Весь подиум получили представители Китая. При этом победитель заплыва Го Цзиньчэн установил новый мировой рекорд.

В заплыве на 100 метров на спине в классе S10 Игорь Нимченко финишировал пятым. Также в классе S14 Василий Крайник показал 13 общее время в квалификации в финал на 100-метровке на спине и не смог выйти дальше.

Итак, по итогам девяти соревновательных дней Украина завоевала 67 медалей: 16 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых, и расположилась на 8 месте медального зачета.