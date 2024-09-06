🥇 Дементьев стал чемпионом Паралимпиады-2024 по велошоссе

На Паралимпийских играх 2024 года, проходящих во французском Париже, украинец Егор Дементьев получил золотую медаль в велошосе.

Украинец показал результат 2:18,59 секунды. Финиш гонки был сверхзрелищным. Победителя определили только с помощью десятых секунд.

Велошоссе. Групповая гонка в классе C4-C5

1. 🥇 Егор Дементьев (Украина) — 2:18,59

2. 🥈 Кевин де Кнафф (Франция) — 2:18,59

3. 🥉 Мартен ван де Пол (Нидерланды) — 2:18,59

Отметим, для него это уже вторая медаль на Паралимпиаде-2024. Ранее он получил серебряную медаль Паралимпийских игр 2024 года на велотреке.

Напомним, на Играх-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. Сейчас наши спортсмены занимают 7 место в медальном зачете, получив 64 медали: 16 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых.