Харлан выиграла для Украины первую медаль на Олимпийских играх в Париже

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела завершающий поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх 2024.

В бронзовом финале звездная саблистка, проигрывая по ходу встречи 5:11, одержала фантастическую волевую победу в один укол над Чой Су Йон из Южной Кореи (15:14), выиграв для Украины первую медаль в Париже-2024.

До этого Харлан в 1/16 уверенно победила Шихоми Фукусиму из Японии, в 1/8 разгромила экс-россиянку Анну Башту, а в четвертьфинале без проблем одолела венгерку Анну Мартон.

Единственное поражение Ольге нанесла вице-лидер мирового рейтинга FIE Сара Бальзер из Франции, которая в 22:45 в финале будет фехтовать за золото со своей землячкой Манон Брюне.

Для Харлан это третья личная бронзовая награда после Лондона-2012 и Рио-2016. Также у Ольги есть две командные олимпийские медали — золотая из Пекина-2008 и серебряная из Рио-2016. Кроме того, Харлан — вторая после Яны Клочковой украинка, у которой суммарно пять медалей Олимпийских игр.

В Париже у 32-летней украинки будет шанс выиграть еще одну командную награду. Турнир женских сборных в сабле начнется 3 августа в 14:00 по Киеву, в четвертьфинале украинкам будут противостоять итальянки.

Напомним, партнерши Ольги Харлан по сборной Украины Елена Кровацкая и Алина Комащук потерпели поражение в 1/16 финала Олимпиады-2024. А накануне парень Харлан стал бронзовым призером мужского личного турнира на Играх в Париже.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024.