Драма в полуфинале: определился соперник Насибова в финале Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов встретится с иранцем Саидом Эсмаили в финале Олимпийских игр-2024 в Париже.

В 1/2 победил иранский борец одолевший армянина Славика Галстяна. Эсмаили удачно начал встречу, однако за 45 секунд до завершения первого раунда ошибся и позволил Галстяну положить себя на лопатки. Судья зафиксировал туше, однако после просмотра видеоповтора рефери признали победу иранской команды в челендже, что означало отмену предыдущего решения.

При счете 7:0 Славик бросил соперника на 4 балла через бедро, однако в дальнейшем Саид контролировал ситуацию и довел дело до победы — 10:4.

Финальный поединок Насибов-Эсмаили состоится в четверг, 8 августа. Начало после 19:15 по киевскому времени.

Напомним, на пути в полуфинал 25-летний украинец одержал волевые победы над сербом Мате Немешем и кыргызстаном Амантуром Исмаиловым.

Отметим, что Насибов — серебряный призер Игр в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Так что предстоящий олимпийский финал станет для него вторым в карьере.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, также проведший полуфинальную схватку, но в весовой категории до 87 килограммов.

Сейчас в медальной копилке Украины в Париже-2024 семь наград: два золота, два серебра и три бронзы. Еще одну медаль гарантированно получит боксер Александр Хижняк, который сегодня проведет финальное сражение против казахстанца Нурбека Оралбая.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.