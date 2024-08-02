Маррей завершил карьеру, не выиграв Олимпиаду в парном разряде

Британский теннисист Энди Маррей (117) провел последний матч в карьере после поражения в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр-2024.

Маррей в паре с Дэниелем Эвансом уступил американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу. Игра длилась 1 час 17 минут и завершилась в двух сетах — 6:2, 6:4.

Британская пара дважды подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнта.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Парный разряд

1/4 финала, 1 августа

Тейлор Фрик/Томми Пол (США) — Энди Маррей/Дениэль Эванс (Великобритания) 6:2, 6:4

📣 𝓐𝓷-𝓭𝔂! 𝓐𝓷-𝓭𝔂! 𝓐𝓷-𝓭𝔂!



The crowd chant Andy Murray's name and give him a standing ovation as he says farewell to tennis ❤️#Paris2024 pic.twitter.com/mqIs4cacnp — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

В преддверии Олимпиады Маррей снялся с одиночного разряда Игр в Париже, чтобы сосредоточиться на парных соревнованиях.

Напомним, Энди объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024. Ранее он снялся с Уимблдонского турнира-2024, из-за реабилитации после травмы.

Отметим, что Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2012 и 2016). Также британец является трехкратным победителем турниров Grand Slam (US Open-2012, Уимблдон-2013, Уимблдон-2014).

Ранее украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили испанскому дуэту Кристина Буксы и Сары Соррибес-Тормо в четвертьфинале теннисного турнира в парном разряде.