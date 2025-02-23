И словом, и делом: как мировой спорт выступил единым фронтом против России

24 февраля – годовщина с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Три года Украина борется за свою Независимость в войне, которая затронула все сферы некогда размеренной жизни. В том числе, и спорта.

Чемпион вспоминает, как на защиту Украины в первые же дни войны встали именитые атлеты, звезды мирового спорта. Кто словом, а кто и делом помог и продолжает помогать Украине все это время.

Слова поддержки от легенд

С первых дней войны Украину морально, что было очень важно в то время, поддержали едва ли не все главные звезды мирового спорта.

Так, многократный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон в stories в Instagram отметил:

"Я молюсь за народ Украины. Сила, которую они проявили за это время, невероятна. Мы должны поддерживать их. Семьи переселяются, разлучаются и убиваются. Украинский народ, особенно женщины и дети, подвергаются насилию и нуждаются в нашей помощи".

Один из лучших хоккеистов в мировой истории Уэйн Гретцки в первые же дни войны призвал изолировать страну-агрессора от мирового хоккея. Войну спортсмен назвал "бессмысленной" и рассказал о своих киевских друзьях, которые вывезли свои семьи в безопасное место и вернулись, чтобы защищать страну с оружием в руках.

"Мы все желаем Украине всего наилучшего и молимся за нее", – сказал прославленный хоккеист.

Стоит отметить, что спортсмен до сих пор следит за судьбой Украины и призывает к поддержке нашей страны весь мир. И это неудивительно, ведь его дед Терентий родился в белорусском селе, неподалеку от украинской границы, а бабушка Мария – уроженка города Подгайцы Тернопольской области.

Родные будущего хоккеиста дома всегда говорили на украинском, и Уэйн, уже будучи взрослым, вспоминал, как учила его родному языку бабушка – на нем же она пела внуку колыбельные.

Еще одна звезда мирового хоккея чешский голкипер Доминик Гашек 26 февраля, на третий день вторжения, призвал клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) расторгнуть контракты с российскими игроками.

"НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но свою страну, ее ценности и действия", — написал Гашек в X (бывшем Twitter).

What!? Not only an alibist, a chicken shit, but also a liar! Every adult in Europe knows well, that Putin is a mad killer and that Russia is waging an offensive war against the free country and its people. The NHL must immediately suspend contracts(contin)https://t.co/BQnQaf76L7 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

С тех пор он также регулярно поддерживает Украину и совершил несколько визитов в нашу страну. При этом, ни сам Доминик, ни его родственники не имеет никакого отношения к Украине. Во время одного из этих визитов он получил специальную награду от Федерации хоккея Украины за поддержку нашей страны.

Роберт Левандовски, который три года назад был капитаном Баварии, выводил свою команду на матчи с повязкой в цветах украинского флага.

Впрочем, только повязкой поддержка известного спортсмена не ограничилась. 24 апреля 2022 года Роберт получил престижную награду Laureus-2022 за "Выдающиеся достижения в спорте". Выражая благодарность организаторам премии, футболист в очередной раз призвал помогать Украине, героически противостоящей полномасштабному вторжению российских войск.

"Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять это сообщение, особенно в эти дни, когда в Украине умирают невинные люди. Не может быть спорта без мира", – написал Левандовски на своей странице в Instagram.

А легенда мирового спорта Король футбола 81-летний бразилец Пеле 02 июня 2022 года призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.

"Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти, – говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в Instagram Пеле. – Возможность прекратить его в ваших руках, тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году".

Прыгун в высоту, олимпийский чемпионом Джанмарко Тамбери посвятил Украине золотую медаль чемпионата мира-2023.

Джанмарко Тамбери Getty Images

"Хотел прыгнуть для них", – так олимпийский чемпион из Италии прокомментировал турнир.

Тамбери выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российской армией. На его правой руке была наклейка с украинским флагом, а также написаны фамилии двух украинских прыгунов в высоту Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, с которыми он часто соревновался на международных турнирах. Напомним, Андрей Проценко провел в оккупации на Херсонщине около месяца.

Читайте также : Олимпийский чемпион снова поддержал Украину: история о настоящей мужской дружбе и духе соперничества в спорте

И словом, и делом

Многие известные мировых атлетов не только словом.

Легендарный британский теннисист Энди Маррей решил пожертвовать все свои призовые за сезон 2022 года детям Украины. А его коллеги Боб и Марк Брайаны, самые успешные игроки в истории тенниса в парном разряде, сообщили, что проведут аукцион личных вещей, а вырученные средства будут направлены украинским беженцам.

Дэвид Бекхэм с женой Викторией перечислили в фонд UNICEF, помогающий детям Украины, миллион фунтов стерлингов.

Активную кампанию по сбору средств вслед за отечественными футболистами вел и капитан Мидтьюлланда Эрик Святченко – датский футболист украинского происхождения.

Помогает Украине и Войцех Щенсны. У вратаря сборной Польши жена родом из Винницы (известная польская певица Марина Лученко-Щенсны), а каждое интервью во время ЧМ-2022 по футболу он завершал фразой "Слава Україні!". Футболист и его супруга помогали беженцам в первые месяцы войны с жилищем и бытовыми сложностями.

Настоящим послом мира стала и теннисистка Ига Свентек. Она не только выходила на матчи с прикрепленной к бейсболке ленточкой цветов украинского флага, выражая солидарность с украинцами, но и поддерживала их финансово. Спортсменка передала пострадавшим от агрессии денежную часть приза Billie Jean King Cup Heart Award, а во время летних каникул вместе с Агнешкой Радваньской организовала в Польше акцию "Ига Свёнтек и друзья для Украины", собрав таким образом 2,5 миллиона злотых на помощь украинским детям.

Еліна Світоліна в ролі судді під час матчу Радванська – Швьонтек

К сожалению, в последнее время Ига явно "остыла" к Украине и не выходит на корт с ленточкой в украинских цветах. Вместо этого она дружит с белорусской Ариной Соболенко, которая поддерживает Лукашенко, и записывает с ней видео танцев в TikTok.

Поддержка от клубов и организаций

На стороне Украины выступили в первые дни войны и продолжают выступать многочисленные спортивные клубы и организации.

Так, на всех соревнованиях под эгидой IBU (Международная федерация биатлона) на стрельбище вывешивали флаг Украины большого размера, чтобы он обязательно попадал в кадры трансляции соревнований. А российских и белорусских спортсменов до сих пор не пускают на международные соревнования по биатлону.

Кроме того, в первые же дни войны организаторы Формулы-1 объявили об отмене Гран-при Сочи, который не проводится на российском курорте уже четвертый год подряд. Тогда же американская команда Haas расторгла контракт с пилотом Никитой Мазепиным, а Уралкалий лишился почетного статуса спонсора команды всемирно известной серии Формулы-1.

Говоря о российских компаниях, потерявших престижный статус спонсора, нельзя не упомянуть о команде немецкой Бундеслиги Шальке-04 (разорвала контракт с Газпромом) и английском гранде футбола Манчестер Юнайтед (порвала с Аэрофлотом).

А говоря о российских футбольных клубах, понесших серьезные репутационные потери, нельзя не отметить ФК Краснодар и московский Локомотив, которые лишились всех легионеров.

Существенные потери понесла и российская Континентальная хоккейная лига. В течение, буквально, пары дней КХЛ потеряла финский Йокерит и латвийское Динамо.

В те февральско-мартовские дни 2022-го игроки Сакраменто Кингз и Денвер Наггетс перед началом матча регулярного чемпионата НБА провели минуту молчания, сцепившись друг с другом руками.

Футболисты сборных Польши, Чехии и Швеции по футболу, а также сборных Швеции и Финляндии по хоккею объявили бойкот соревнованиям в России и играм против российской команды.

В футболе и хоккее путь российским клубным и сборным командам на международную арену по-прежнему закрыт.

На самом деле людей из мира спорта, которые не остались равнодушными к военному нападению кровавого агрессора, гораздо больше.

Мы не ставили целью вспомнить всех, да это и невозможно. Этот текст – напоминание, что украинский народ не остался один на один с врагом...