Леброн рассказал, будет ли участвовать в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Лидер сборной США по баскетболу на Олимпиаде-2024 Леброн Джеймс рассказал, примет ли он участие в Олимпийских играх 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Его слова передает Basketnews.

"Мы собрали эту команду очень быстро. Нам не нравилось, как мы играли прошлым летом, поэтому мы собрали эту команду очень быстро. Мы должны были собраться вместе менее чем за месяц. Хорошо, что нам удалось это сделать". Это баскетбольный мир. Все любят эту игру. Мы просто надеемся, что продолжим вдохновлять людей по всему миру и у нас будут такие замечательные моменты, как этот. Однако, я не вижу себя на Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Я тоже не видел себя в Париже. Через четыре года нет, я не вижу себя там", — сказал Джеймс.

Напомним, сборная США по баскетболу стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это пятая победа на Играх для американских баскетболистов. В последний раз они оставались без золотых медалей еще в Афинах-2004.

Легкий форвард сборной Кевин Дюрант вошел в историю, став первым игроком, получившим четыре золотых олимпийских медали, а Леброн вместе со Стефеном Карри вошли в символическую сборную баскетбольного турнира в Париже-2024, отметим, что Джеймс стал третьим баскетболистом в истории, который трижды становился олимпийским чемпионом, также он был признан MVP турнира (лучшим игроком).

За всеми главными событиями 16-го, завершающего дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.