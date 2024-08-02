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Костевич не сумела выйти в финал стрельбы на 25 метров из пистолета

Станіслав Лисак — 2 августа, 12:15
Костевич не сумела выйти в финал стрельбы на 25 метров из пистолета

39-летняя украинка Елена Костевич не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024 в пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета на 25 метров.

Украинка набрала 286 очков, что стало 29 результатом из 40 в отборе. Для попадания в финал Елене нужно было попасть в восьмерку лучших.

Напомним, что Костевич является рекордсменкой Украины. Елена стала первой украинкой в истории, выступившей более чем на пяти Олимпийских играх. На ее счету золото в Афинах-2004, две бронзы в Лондоне-2012 и серебро в паре с Олегом Омельчуком в Токио-2020.

Ранее 39-летняя украинка в паре с Виктором Банькиным не сумела преодолеть отборочный этап в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Также Костевич не смогла квалифицироваться в финал в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Чемпион проводит текстовую онлайн-трансляцию седьмого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.

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